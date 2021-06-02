الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 2 حزيران 2021 ساعة 09:23

فتح حدود الجزائر جزئياً بعد إغلاق دام 15 شهراً بسبب كورونا

فتح حدود الجزائر جزئياً بعد إغلاق دام 15 شهراً بسبب كورونا
وعصر الثلاثاء هبطت طائرة إيرباص من طراز "إيه 330" تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية في مطار هواري بومدين في الجزائر العاصمة وعلى متنها 299 راكباً أقلّتهم من مطار باريس-أورلي.

وكانت الطائرة نفسها دشّنت صباح الثلاثاء فتح الحدود برحلة إلى المطار الواقع في ضاحية باريس أقلّت خلالها حوالى 60 راكباً.

وما أن نزل الركاب الآتون من باريس في مطار الجزائر حتى نقلوا في حافلات إلى فندق في زرالدة ، البلدة الساحلية الواقعة غرب العاصمة، حيث سيخضعون لحجر صحّي لمدّة خمسة أيام، بحسب مشاهد بثّتها قنوات تلفزيونية خاصّة.

وكانت الحكومة الجزائرية أعلنت الأسبوع الماضي أنّها ستستأنف في الأول من حزيران بصورة تدريجية الرحلات الجوية إلى أربع دول هي فرنسا وإسبانيا وتونس وتركيا.

وقرّرت السلطات إعادة تسيير هذه الرحلات بشرط أن يخضع الوافدون لتدابير احترازية صارمة تشمل مكوثهم في حجر صحّي إجباري لمدة خمسة أيام في أحد الفنادق التي حدّدتها السلطات، على نفقتهم الخاصة وتحمّلهم كذلك تكاليف الفحوصات المخبرية التي يخضعون لها عند وصولهم إلى البلاد.

وأثارت هذه الإجراءات الصارمة استياءً واسعاً في صفوف الشتات الجزائري الكبير، ولا سيّما في فرنسا.

وقادت جمعيات الجالية الجزائرية في الخارج حملة تحت شعار "حقّي ندخل بلادي" للمطالبة بفتح الحدود للجزائريين وإلغاء شرط الحصول على رخصة استثنائية للسفر مع تسيير رحلات عادية للخطوط الجزائرية والأجنبية.

وفي آذار 2020 قرّرت الجزائر غلق حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي بسبب تفشي جائحة كوفيد-19، لكنّها استمرت في إجلاء رعاياها العالقين في الخارج. وتوقفت رحلات الإجلاء رسمياً في نهاية آذار 2021.

ورغم ذلك لم تتوقف الرحلات الجوية تماماً، إذ تمكّنت النوادي الرياضية من السفر من والى الجزائر عبر رحلات خاصة، كما سيّرت بعض الشركات رحلات لحملة التراخيص الاستثنائية بالدخول أو الخروج من البلد.

ولا تزال الحدود البرية والبحرية للبلاد مغلقة.

ومنذ ظهور فيروس كورونا في شباط 2020 في الجزائر البالغ عدد سكانها 44 مليون نسمة، أصيب بالفيروس رسمياً حوالى 130 ألف شخص توفي منهم حوالى 3500 شخص.
مصدر : وكالات
رقم : 935855
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: تم حل القضايا الرئيسية العالقة مع أميركا في مفاوضات فيينا
روحاني: تم حل القضايا الرئيسية العالقة مع أميركا في مفاوضات فيينا
تفاصيل هزيمة أجهزة المخابرات ‘‘الإسرائيلية‘‘ في حرب الـ 12 يوماً
تفاصيل هزيمة أجهزة المخابرات ‘‘الإسرائيلية‘‘ في حرب الـ 12 يوماً
2 حزيران 2021
دخول معاهدة الطائف فُلك الحرب.. هل يفكر "أنصار الله" في استعادة المحافظات الثلاث من السعودية؟
دخول معاهدة الطائف فُلك الحرب.. هل يفكر "أنصار الله" في استعادة المحافظات الثلاث من السعودية؟
2 حزيران 2021
مشروع أمريكي مريب لبناء ثاني أكبر سفارة في العالم في بيروت
مشروع أمريكي مريب لبناء ثاني أكبر سفارة في العالم في بيروت
2 حزيران 2021
دول أوروبيّة تستأنف عملها الدبلوماسيّ في سوريا.. هل دخلت دمشق مرحلة الانتصار السياسيّ؟
دول أوروبيّة تستأنف عملها الدبلوماسيّ في سوريا.. هل دخلت دمشق مرحلة الانتصار السياسيّ؟
2 حزيران 2021
ايران قررت تمديد مهلة تسجيل كاميرات المراقبة لشهر آخر كحسن نية
ايران قررت تمديد مهلة تسجيل كاميرات المراقبة لشهر آخر كحسن نية
1 حزيران 2021
طهران: لا يوجد أي طريق مغلق في مفاوضات فيينا
طهران: لا يوجد أي طريق مغلق في مفاوضات فيينا
1 حزيران 2021
هل ينتهي صبر أنصار الله تجاه الإمارات؟
هل ينتهي صبر أنصار الله تجاه الإمارات؟
1 حزيران 2021
ماذا يمكن أن يقدم قانون الاستثمار الجديد للسوريين؟
ماذا يمكن أن يقدم قانون الاستثمار الجديد للسوريين؟
1 حزيران 2021
فاتورة ضخمة يدفعها الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ نتيجة عدوانه على غزة
فاتورة ضخمة يدفعها الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ نتيجة عدوانه على غزة
1 حزيران 2021
ما وراء قصة المراقبة الدولية للانتخابات العراقية
ما وراء قصة المراقبة الدولية للانتخابات العراقية
1 حزيران 2021
دلالات تمديد العقوبات الأوروبية على سوريا
1 حزيران 2021
بالرغم من دعم الغرب الكامل.. إدانة جرائم الصهاينة تزداد وتتوسع
بالرغم من دعم الغرب الكامل.. إدانة جرائم الصهاينة تزداد وتتوسع
31 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تفاصيل هزيمة أجهزة المخابرات ‘‘الإسرائيلية‘‘ في حرب الـ 12 يوماً
دخول معاهدة الطائف فُلك الحرب.. هل يفكر "أنصار الله" في استعادة المحافظات الثلاث من السعودية؟
مشروع أمريكي مريب لبناء ثاني أكبر سفارة في العالم في بيروت
دول أوروبيّة تستأنف عملها الدبلوماسيّ في سوريا.. هل دخلت دمشق مرحلة الانتصار السياسيّ؟