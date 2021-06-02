الداخلية اليمنية تدشن حملة الإنفاق لدعم فلسطين

حيث سلّم اللواء علي سالم الصيفي وكيل وزارة الداخلية للموارد البشرية والمالية، واللواء علي حسين الحوثي قائد قوات النجدة ، والعميد محمد مارش الوكيل المساعد لقطاع الموارد ، مبلغ الانفاق لرئيس الملف الفلسطيني لأنصار الله رئيس اللجنة حسن عبد الرحمن الحمران، بحضور عضوي اللجنة وممثلي حركة الجهاد الفلسطينية بصنعاء أحمد بركة والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين خالد خليفة.



وأوضح اللواء الصيفي، أن مبالغ الانفاق التي تم تسليمها للجانب الفلسطيني، تترجم دعوة السيد القائد لدعم ونصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.



وأشار إلى أن جمع التبرعات من منتسبي وزارة الداخلية، يعزز من صمود الشعب والمقاومة الفلسطينية في مواجهة قوات العدو الصهيوني، مباركاً انتصار المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس ضد العدو الصهيوني.



من جانبه ألقى ممثل حركة حماس بصنعاء معاذ أبو شماله ، كلمة شكر فيها الشعب اليمني بشكل عام وكافة منتسبي وزارة الداخلية على دعمهم ومناصرتهم للشعب الفلسطيني.



وأشار أبو شماله إلى أن مقاومة العدو الصهيوني في عدوانه الأخير على قطاع غزة أحيت في قلوب كل الشعوب العربية والإسلامية روح الجهاد وكشفت حقيقة ووهن وضعف العدو الصهيوني الغاصب.



مؤكداً أن القدس أقرب وأن النصر قريب بمشيئة الله، سائلاً الله تعالى أن يجمع المسلمين عامة للصلاة في الأقصى الشريف بعد تحريره وتطهيره من دنس الغزاة والمحتلين.



وحضر تدشين الحملة العميد محمد الحمزي وكيل مصلحة الاحوال المدنية، ، ومدير عام التوجيه والعلاقات العامة بوزارة الداخلية العميد منصور اللكومي والعميد يوسف محمد الشامي مدير عام الشؤون المالية، والعميد زكريا الشرفي مدير عام شؤون الضباط، والعميد حسين عزيز مدير عام شؤون الأفراد وعدد من الضباط والأفراد.