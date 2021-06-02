أردوغان يحذر إدارة بايدن من خسارتها كحليف مهم

وقال أردوغان: “لقد عملنا مع إدارات أمريكية جمهورية وديمقراطية مختلفة، ولكن العلاقات بيننا لم تصل إلى التدهور الحالي”.



وأضاف أردوغان ،في إشارة إلى اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن بالإبادة الجماعية للأرمن في الدولة العثمانية خلال فترة الحرب العالمية الأولى: “لا نعرف لماذا تتعامل الولايات المتحدة وكأنها محامية الدولة الأرمينية… ثمة آراء تنتقد تعاطي واشنطن معنا بخصوص أرمينيا لكنها لا تصغي إليها”.



وخاطب الرئيس التركي نظيره الأمريكي مخاطبا: “هل انتهيت من كل أعمالك وتسعى الآن لتصبح محامياً عن الأرمن”.



كما اتهم أردوغان الولايات المتحدة بأنها تقدم الدعم اللوجيستي للتنظيمات الإرهابية المعادية لتركيا.



وانتقد في هذا السياق دعم الولايات المتحدة لـ”وحدات حماية الشعب” الكردية في سوريا، قائلا: “أثبتنا بالوثائق أن تنظيم YPG (وحدات حماية الشعب) الإرهابي هو امتداد لتنظيم PKK (حزب العمال الكردستاني) الإرهابي”.



وأكد أردوغان أنه سيجري لقاء مع بايدن في قمة دول الناتو لبحث عدد من الملفات، مبينا: “سنسأله عن سبب توتر العلاقات التركية الأمريكية إلى هذا الحد”.



وتابع: “إن كنا حلفاء في الناتو، لماذا تتبعون أساليب لا تتناسب مع تعامل الحلفاء والشركاء؟”.



وشدد أردوغان، محذرا الولايات المتحدة: “من يتخذ قرارات ضد تركيا فسيخسر حليفا مهما له”.