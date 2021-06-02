الدفاع الإيرانية تفتتح خط انتاج البطاريات الفائقة لمحطات الطاقة

واشار اللواء محمد باقري رئيس الاركان ان هذا الانجاز هو حصيلة سنوات من بحوث مجاهدي الصناعات الدفاعية لتأمين احتياجات القوات المسلحة والقطاعات الاخرى في البلاد في مجال الطاقة.



واكد ان خط الانتاج الجديد يتطابق مع معايير التقنيات العالمية ، وبذلك يكون شباب ومسؤولو الصناعات الدفاعية قد حققوا انجازا كبيرا من خلال انتاج هذا النوع من البطاريات، وباتوا يمتلكون الخبرة باعقد التقنيات في مجال الطاقة.



وفي جانب آخر من حديثه تطرق اللواء باقري الى صراع الشعب الفلسطيني اليوم مع الكيان الصهيوني الغاصب وقال : ان صراع الحق والباطل موجود على طول التاريخ ، وله خصوصياته في كل زمان.



واضاف ان الشعب الفلسطيني بات يستخدم الرصاص والصواريخ ضد العدو بدلا من الحجارة.



وأكد ان الجمهورية الاسلامية بقيادة السيد على الخامنئي تحمل اليوم راية جبهة المقاومة، مشددا على عدم تضييع أي فرصة ، والعمل بجهود مضاعفة من أجل تطوير قوة الردع لأن العدو يقوم بالتحديث دائما في المجال العسكري.