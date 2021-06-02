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الأربعاء 2 حزيران 2021 ساعة 12:00

روحاني: تم حل القضايا الرئيسية العالقة مع أميركا في مفاوضات فيينا

روحاني: تم حل القضايا الرئيسية العالقة مع أميركا في مفاوضات فيينا
وقال الرئيس روحاني ،خلال اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء: لقد تم حل وتسوية قضايانا الرئيسية مع الاميركيين في فيينا وهنالك عدد من القضايا الفرعية مازالت باقية وان كانت الارادة مبنية على ان تقوم الحكومة بهذا العمل فانني اقول بان الحكومة قد انجزت هذا العمل.

واضاف الرئيس الإيراني: ان الاميركيين رأوا بانهم لا يمكنهم هزيمة ايران لذا فقد اعلن بايدن في حملاته الانتخابية بانه لو فاز في الانتخابات الرئاسية فسيعود للاتفاق النووي.

وقال الرئيس روحاني: ان البعض يتصور بان بايدن قال هذا الكلام حديثا ولكن كلا، اذ انه قاله خلال ايام المنافسات الانتخابية. لقد قال هذا الكلام دوما وكرره المسؤولون الاميركيون الاخرون. لقد قال هذا الكلام حينما كان يخوض منافسة قوية مع خصمه وبالتالي اعطى الشعب الاميركي صوته له ومعنى ذلك ان الشعب الاميركي يريد الاتفاق النووي والتعاطي لذا فقد جاءوا الى فيينا ونشهد اليوم ايضا حل وتسوية القضايا الرئيسية مع اميركا.

وتابع روحاني قائلا: لو كانت الارادة مبنية على ان تقوم الحكومة بهذا العمل فقد انجزت الحكومة ذلك. انني استخدم فعل الماضي وليس فعل المضارع. لقد انجزنا عملنا وانتهينا منه. لقد بقينا اوفياء للشعب الايراني فيما وعدناه به بشان الحظر. كسرنا الحظر مرة في العام 2015 ومرة في العام 2021 لذا فقد انجزنا عملنا.
مصدر : وكالات
رقم : 935909
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