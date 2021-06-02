العراق..محتجون يقطعون جسري النصر والزيتون وسط الناصرية

وقال المصدر ان "العشرات من المحتجين قطعوا جسري النصر والزيتون وسط الناصرية بالاطارات المحترقة".



واضاف المصدر ان "هذه الخطوة التصعيدية جاءت للضغط من اجل تلبية مطالب الخريجين المعتصمين.