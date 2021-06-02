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الأربعاء 2 حزيران 2021 ساعة 12:09

انتقادات للرئيس التونسي لعدم استقباله لوفد حماس

انتقادات للرئيس التونسي لعدم استقباله لوفد حماس
وكان وفد من حركة حماس زار تونس والتقى بقيادات سياسية وشعبية، وقال أبو زهري إن جدول الزيارة كان تضمن ترتيب لقاء مع رئيس الجمهورية التونسية، لكنهم أبلغوا بـ"وجود ارتباطات لديه لتزامنها مع زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي".

وقال أبو زهري إن الرئيس التونسي، أبلغهم بحرصه على ترتيب لقاء في وقت لاحق.

من جانبه وجه النائب التونسي عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي، رسالة لوم خلال جلسة عامة بالبرلمان، الاثنين إلى رئاسة الجمهورية، استنكر فيها رفض الرئاسة، استقبال الناطق الرسمي باسم حركة حماس.

ونقلت مصادر صحفية أن العلوي أبدى استغرابه من عدم ايجاد الوقت، لاستقبال الوفد، بالرغم من توجيه وفد "حماس" طلبا مسبقا للقاء الرئيس قيس سعيد، إلا أن الرئاسة رفضت وتعللت بالانشغال.

وعقد وفد "حماس" لقاءات مع عدد من الفعاليات السياسية التونسية، والتقى برئيس البرلمان راشد الغنوشي وأعضاء الاتحاد العام للشغل، فضلا عن عدد من الأحزاب.
مصدر : وكالات
رقم : 935911
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