روحاني: القضايا الرئيسية الخلافية مع الأمريكيين تم حلها

وأشار روحاني خلال اجتماع لحكومته، الأربعاء، إنه "تم الاتفاق في مباحثات فيينا على رفع العقوبات الأساسية التي فرضتها الولايات المتحدة علينا مباحثات فيينا تسير بشكل جيد وهذا النجاح هو بسبب صبر وصمود الشعب وايضا بسبب حكمة الحكومة وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية".



وأضاف "الأمريكيون باتوا يدركون أن السبيل الوحيد هو التعامل والتباحث مع #ايران وهذا هو الذي دفعهم للجلوس الى طاولة المباحثات في فيينا".



وفي سياق متصل، أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي، إن الوفود المشاركة في مفاوضات فيينا ستعود إلى عواصمها لمزيد من التشاور.



