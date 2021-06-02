?>?> عراقجي: نقاط الخلاف وصلت إلى درجة يعتقد فيها الجميع أنها ليست مستعصية - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 2 حزيران 2021 ساعة 15:07
محادثات فيينا ..

عراقجي: نقاط الخلاف وصلت إلى درجة يعتقد فيها الجميع أنها ليست مستعصية

عراقجي: نقاط الخلاف وصلت إلى درجة يعتقد فيها الجميع أنها ليست مستعصية
وفي تصريح قبيل عقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي مساء اليوم، قال عراقجي: نحن اليوم في وضع يتعين علينا فيه الحصول على نتيجة جديدة للمفاوضات التي جرت حتى الآن.

واضاف: خلصت جميع الوفود إلى أنه ينبغي العودة إلى عواصمها لإجراء مزيد من المشاورات واتخاذ المزيد من القرارات بشأن نقاط الخلاف.

واردف يقول: سنعقد اليوم جلسة نهائية للجنة المشتركة وبعد ذلك ستعود الوفود الى عواصمها.

وتابع مساعد وزير الخارجية الايراني: من المرجح أن يتم تحديد موعد العودة الى فيينا في اجتماع اللجنة المشتركة.

واردف عراقجي: جميع الوفود عاقدة العزم وهناك جدية كاملة، ووصلت الخلافات إلى نقطة حيث يعتقد الجميع أنه ليس من المستحيل حلها، لكن على أي حال فان التفاصيل مهمة، ومواقفنا الثابتة يجب احترامها، وإن شاء الله سيتحدد في هذا الاجتماع عندما موعد استئناف الجولة القادمة.

واختتم قائلا: مذكّرًا: استبعد أن يكون الأمر بعيدًا جدًا وربما نعود إلى فيينا بعد فترة تشاور في طهران بإذن الله كما في السابق.
رقم : 935932
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: تم حل القضايا الرئيسية العالقة مع أميركا في مفاوضات فيينا
روحاني: تم حل القضايا الرئيسية العالقة مع أميركا في مفاوضات فيينا
تفاصيل هزيمة أجهزة المخابرات ‘‘الإسرائيلية‘‘ في حرب الـ 12 يوماً
تفاصيل هزيمة أجهزة المخابرات ‘‘الإسرائيلية‘‘ في حرب الـ 12 يوماً
2 حزيران 2021
دخول معاهدة الطائف فُلك الحرب.. هل يفكر "أنصار الله" في استعادة المحافظات الثلاث من السعودية؟
دخول معاهدة الطائف فُلك الحرب.. هل يفكر "أنصار الله" في استعادة المحافظات الثلاث من السعودية؟
2 حزيران 2021
مشروع أمريكي مريب لبناء ثاني أكبر سفارة في العالم في بيروت
مشروع أمريكي مريب لبناء ثاني أكبر سفارة في العالم في بيروت
2 حزيران 2021
دول أوروبيّة تستأنف عملها الدبلوماسيّ في سوريا.. هل دخلت دمشق مرحلة الانتصار السياسيّ؟
دول أوروبيّة تستأنف عملها الدبلوماسيّ في سوريا.. هل دخلت دمشق مرحلة الانتصار السياسيّ؟
2 حزيران 2021
ايران قررت تمديد مهلة تسجيل كاميرات المراقبة لشهر آخر كحسن نية
ايران قررت تمديد مهلة تسجيل كاميرات المراقبة لشهر آخر كحسن نية
1 حزيران 2021
طهران: لا يوجد أي طريق مغلق في مفاوضات فيينا
طهران: لا يوجد أي طريق مغلق في مفاوضات فيينا
1 حزيران 2021
هل ينتهي صبر أنصار الله تجاه الإمارات؟
هل ينتهي صبر أنصار الله تجاه الإمارات؟
1 حزيران 2021
ماذا يمكن أن يقدم قانون الاستثمار الجديد للسوريين؟
ماذا يمكن أن يقدم قانون الاستثمار الجديد للسوريين؟
1 حزيران 2021
فاتورة ضخمة يدفعها الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ نتيجة عدوانه على غزة
فاتورة ضخمة يدفعها الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ نتيجة عدوانه على غزة
1 حزيران 2021
ما وراء قصة المراقبة الدولية للانتخابات العراقية
ما وراء قصة المراقبة الدولية للانتخابات العراقية
1 حزيران 2021
دلالات تمديد العقوبات الأوروبية على سوريا
1 حزيران 2021
بالرغم من دعم الغرب الكامل.. إدانة جرائم الصهاينة تزداد وتتوسع
بالرغم من دعم الغرب الكامل.. إدانة جرائم الصهاينة تزداد وتتوسع
31 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تفاصيل هزيمة أجهزة المخابرات ‘‘الإسرائيلية‘‘ في حرب الـ 12 يوماً
دخول معاهدة الطائف فُلك الحرب.. هل يفكر "أنصار الله" في استعادة المحافظات الثلاث من السعودية؟
مشروع أمريكي مريب لبناء ثاني أكبر سفارة في العالم في بيروت
دول أوروبيّة تستأنف عملها الدبلوماسيّ في سوريا.. هل دخلت دمشق مرحلة الانتصار السياسيّ؟