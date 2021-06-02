عراقجي: نقاط الخلاف وصلت إلى درجة يعتقد فيها الجميع أنها ليست مستعصية

وفي تصريح قبيل عقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي مساء اليوم، قال عراقجي: نحن اليوم في وضع يتعين علينا فيه الحصول على نتيجة جديدة للمفاوضات التي جرت حتى الآن.



واضاف: خلصت جميع الوفود إلى أنه ينبغي العودة إلى عواصمها لإجراء مزيد من المشاورات واتخاذ المزيد من القرارات بشأن نقاط الخلاف.



واردف يقول: سنعقد اليوم جلسة نهائية للجنة المشتركة وبعد ذلك ستعود الوفود الى عواصمها.



وتابع مساعد وزير الخارجية الايراني: من المرجح أن يتم تحديد موعد العودة الى فيينا في اجتماع اللجنة المشتركة.



واردف عراقجي: جميع الوفود عاقدة العزم وهناك جدية كاملة، ووصلت الخلافات إلى نقطة حيث يعتقد الجميع أنه ليس من المستحيل حلها، لكن على أي حال فان التفاصيل مهمة، ومواقفنا الثابتة يجب احترامها، وإن شاء الله سيتحدد في هذا الاجتماع عندما موعد استئناف الجولة القادمة.



واختتم قائلا: مذكّرًا: استبعد أن يكون الأمر بعيدًا جدًا وربما نعود إلى فيينا بعد فترة تشاور في طهران بإذن الله كما في السابق.