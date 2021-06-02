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الأربعاء 2 حزيران 2021 ساعة 17:58
ولايتي: يجب محاكمة الضالعين في ارتكاب المجازر ضد الشعب اليمني
احرار العالم يتوقعون وقف الجرائم والمجازر المرتكبة ضد نساء واطفال اليمن ومحاكمة الضالعين فيها في المحافل الدولية.
مصدر :
نقلا عن العالم
رقم :
935941
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