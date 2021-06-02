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الأربعاء 2 حزيران 2021 ساعة 17:59

إيقاف "التجنيد الإجباري" في منبج بعد احتجاجات الأهالي

إيقاف "التجنيد الإجباري" في منبج بعد احتجاجات الأهالي
وفي بيان إلى الرأي العام تلي بعد اجتماع موسع، ضم قيادات مدنية وعسكرية وشيوخ ووجهاء عشائر، قال ممثل عن المجتمعين إنه "نزولا عند رغبات ومقترحات الوجهاء، وحرصا على وأد الفتنة وحقن الدماء، تم الاتفاق على:

1 ـ إيقاف العمل في حملة الدفاع الذاتي في منبج وريفها وإحالتها للدراسة والنقاش.

2 ـ إطلاق سراح كافة المعتقلين في الأحداث الأخيرة.

3 ـ تشكيل لجنة للتحقيق في الحيثيات التي تم فيها إطلاق النار ومحاسبة كل من كان متورطا في ذلك.

وجاء في البيان أن ذلك يأتي "بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها المدينة في اليومين الماضيين وأدت إلى وقوع ضحايا وجرحى بين أهلنا الذين خرجوا مطالبين بمطالب محقة وعادلة"، وأضاف البيان أنه وبناء على ذلك عقد اجتماع موسع لعشائر مدينة منبج وريفها مع الإدارة المدنية والعسكرية".

وكانت المدينة شهدت مظاهرات احتجاجا على قانون التجنيد، أدت إلى سقوط ضحايا بين قتلى وجرحى.
مصدر : وكالات
رقم : 935942
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