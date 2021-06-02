محافظ طهران: في فترة الدعاية يمنع التجمع في الأماكن المسقوفة

وأضاف فرهادي: "على المرشحين في الانتخابات مراعاة جميع التعليمات والإجراءات الصحية المعتمدة من قبل القيادة الوطنية لإدارة أمراض كورونا قدر الإمكان واستخدام منصة الفضاء الإلكتروني لعرض برامجهم وآرائهم الدعائية



وأضاف رئيس الدائرة الانتخابية في طهران في إشارة إلى القرارات التي اتخذها مقر الانتخابات في البلاد: "لن يكون لدينا تجمعات في الأماكن المسقوفة خلال الحملة الانتخابية و يجب أن تستخدم الأماكن المفتوحة مثل الملاعب والبيئات التعليمية المفتوحة في الإعلان. و على المرشحين إعلان طلباتها وخططها إلى مقر انتخابات طهران مسبقًا ، وسيتم ذلك بالتنسيق مع المقر



وفي الختام ، أكد فرهادي أن القائمين على إدارة الانتخابات ملزمون بالإشراف على أنشطة مقار المرشحين