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الأربعاء 2 حزيران 2021 ساعة 18:03

نائبا وزيري الدفاع الإيراني والروس يجتمعان في موسكو

نائبا وزيري الدفاع الإيراني والروس يجتمعان في موسكو
وقال مسؤول بوزارة الدفاع الروسية للصحفيين اليوم الأربعاء، إن نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين ونظيره الإيراني حجت الله قريشي التقيا في موسكو لمناقشة قضايا مهمة تتعلق بالتعاون الروسي الإيراني، على صعيد القضايا الفنية العسكرية كما اجريا مشاورات حول قضايا الأمن الإقليمي.

وبحسب المسؤول بوزارة الدفاع الروسية، فأن قريشي وفومين أكدا تصميم إيران وروسيا على تعميق العلاقات والاتصالات في مجال الدفاع.

تتمتع إيران وروسيا بعلاقات جيدة وتعاون في مختلف المجالات، وكان المجال العسكري، وخاصة الأمن الإقليمي، أحد مجالات التعاون بين البلدين في السنوات الأخيرة بسبب الوضع الجيوسياسي المهم للبلدين.

ديمتري شوغاييف، رئيس المنظمة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري، أعلن أمس، إن موسكو مهتمة بالتعاون العسكري مع طهران وتدرس إمكانية تطوير التعاون في هذا المجال.

وقال رئيس المنظمة الفيدرالية الروسية للتعاون التقني العسكري، على هامش مؤتمر اتحاد مصنعي المعدات، إن روسيا مهتمة بآفاق التعاون العسكري التقني مع إيران، موضحا ان إيران ترغب بشراء جميع أنواع الأسلحة الروسية.

وفي إشارة إلى العلاقات الطيبة بين إيران وروسيا، قال شوغاييف أننا نعمل حاليا على تنفيذ العقود المبرمة مع إيران لتسليم البضائع.

في أكتوبر / تشرين الأول 2020 ، قال سفير إيران لدى روسيا، كاظم جلالي، في مقابلة مع تلفزيون "زوزدا" ، إن إيران وروسيا لديهما آفاق جيدة لتطوير التعاون التقني والعسكري مع إنهاء حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة.
رقم : 935945
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