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الأربعاء 2 حزيران 2021 ساعة 18:05

برهم صالح: العراق يمضي قدماً نحو إصلاح الاقتصاد الوطني

برهم صالح: العراق يمضي قدماً نحو إصلاح الاقتصاد الوطني
وجرى، خلال اللقاء، التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين العراق والبنك الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والهياكل الاقتصادية المرتبطة بما يرفع من كفاءتها، إلى جانب العمل والتنسيق من أجل مكافحة الفساد والحدّ من آثاره، ودعم الاستثمار والقطاع الخاص والاستفادة من الثروة البشرية وخصوصا الشباب في عملية بناء اقتصاد متعافٍ مستدام.

ولفت صالح إلى أن الحكومة تعمل على خطط الإصلاح الاقتصادي، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد واسترداد عوائده عبر التنسيق الدولي، وتوفير متطلبات المواطنين وتأمين الظروف المعيشية الجيدة، ومواجهة التحديات المتعلقة بالاقتصاد والتغير المناخي وحماية البيئة باعتبارها أولوية في التنمية المستدامة، بالتنسيق والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الصدد.

من جهته أعرب فريد بلحاج عن اعتزازه بشراكة البنك الدولي مع العراق وأهميتها، مؤكداً التزام البنك الدولي في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي الذي شرع العراق فيه، وتقديم المساعدة والمشورة من أجل المضي في تحقيق ذلك.
مصدر : وكالات
رقم : 935946
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