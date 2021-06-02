أذربيجان تؤيد بدء عملية ترسيم الحدود مع أرمينيا

وجاء في بيان للخارجية الأذربيجانية: "استفزازات أرمينيا المستمرة على الحدود بين البلدين تدل على أن هذه البلاد تتخذ خطوات هادفة لتفاقم الوضع في المنطقة؛ من جانبنا، نؤكد مرة أخرى عدم جواز مثل هذه الاستفزازات وأهمية حل الخلافات بشأن مسألة الحدود فقط من خلال المفاوضات؛ أذربيجان تؤيد بدء عملية ترسيم الحدود بين الدولتين. وندعو أرمينيا إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي والامتناع عن التصعيد غير الضروري للتوتر على الحدود، ووقف الاستفزازات على الحدود".



وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن حوالي 40 جنديًا أرمنيًا انتهكوا الحدود وتوغلوا في عمق الأراضي الأذربيجانية باتجاه قرية أرمودلو بمنطقة كيلبجار. ووصفت وزارة الدفاع الأرمينية بيان الجانب الأذربيجاني حول عبور الجنود الأرمن لحدود الدولة بأنه تضليل.



وفي 27 أيار/ مايو الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أسر ستة جنود أرمن أثناء محاولتهم عبور الحدود.



بدورها أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، إن الجنود كانوا يقومون بأعمال هندسية في المنطقة الحدودية.