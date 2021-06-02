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الأربعاء 2 حزيران 2021 ساعة 20:00

مفاوضات فيينا.. ومحاولات لإنعاش الاتفاق النووي

مفاوضات فيينا.. ومحاولات لإنعاش الاتفاق النووي
أطراف الاتفاق تجتمع في فيينا لاختتام أحدث جولة محادثات من أجل إنعاش الاتفاق، وتأجيل المناقشات لمدة أسبوع على الأقل.

وفي هذا الصدد اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني حل وتسوية القضايا الرئيسية العالقة مع اميركا في مفاوضات فيينا، لافتا في الوقت ذاته الى ان عددا من القضايا الفرعية مازالت باقية.

وقال الرئيس روحاني خلال اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء: لقد تم حل وتسوية قضايانا الرئيسية مع الاميركيين في فيينا وهنالك عدد من القضايا الفرعية مازالت باقية وان كانت الارادة مبنية على ان تقوم الحكومة بهذا العمل فانني اقول بان الحكومة قد انجزت هذا العمل.

واضاف: ان الاميركيين رأوا بانهم لا يمكنهم هزيمة ايران لذا فقد اعلن بايدن في حملاته الانتخابية بانه لو فاز في الانتخابات الرئاسية فسيعود للاتفاق النووي.

وفي سياق متصل قال مساعد وزير الخارجية، ورئيس الوفد الايراني المفاوض في فيينا عباس عراقجي ان نقاط الخلاف وصلت إلى درجة يعتقد فيها الجميع أنها ليست مستعصية.

وأضاف أنه تم أحراز تقدم جيد حتى الان، وقطع شوط طويل، وتابع ان هناك بعض الخلافات مازالت قيد الدراسة. لافتا الى ان جميع الوفود خلصت إلى أنه ينبغي العودة إلى عواصمها لإجراء مزيد من المشاورات واتخاذ المزيد من القرارات بشأن نقاط الخلاف.

وقبل الاجتماع ايضا اجرى الوفد الايراني مع الوفد الروسي المشارك في مفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، بالعاصمة النمساوية فيينا.

وأعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عن أمله، في ألا تواجه المفاوضات في فيينا عقبات لا يمكن التغلب عليها أمام احياء الاتفاق النووي، لافتا الى ان انه لا توجد خطة لعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الاعضاء في الاتفاق.

ومع تقارب وجهات النظر بين الاطراف المجتمعة بعد اربع جولات من المفاوضات مازالت هنالك خلافات باقية في الجولة الخامسة.

ووفقا للخبراء فان الخلافات الرئيسية في مفاوضات فيينا هي حول اي اجراءات الحظر الاميركية يجب ان ترفع وما هي الخطوات التي يجب ان تتخذها ايران للعودة الى التزاماتها في اطار الاتفاق النووي، وكذلك كيفية الترتيبات الزمنية للاجراءات المتبادلة بين ايران والولايات المتحدة.

وأكدت إيران مرارا، انها ستعود إلى التزاماتها والتراجع عن الخطوات التي أقدمت في خفض الالتزام بالاتفاق النووي، مجرد الغاء الطرف الاخر كافة اجراءات الحظر المفروض عليها.
رقم : 935956
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