حريق ضخم في مصفاة جنوب طهران

وقال منصور درجاتي مدير عام إدارة الأزمات بمحافظ طهران، إن "حريقاً إندلع في مصفاة "تندجويان" التابع لشركة تكرير النفط جنوب العاصمة الإيرانية طهران، مضيفاً إن "الحريق شديد جداً ويمكن رؤية أعمدة الدخان من أقصى المدن شمال طهران".



وأوضح درجاتي لا توجد لدينا معلومات عن حجم الخسائر والأضرار جراء هذا الحريق في مصفاة تندجويان الواقع في مدينة شهر ري جنوب طهران.



بدورها، قالت مواقع إخبارية إيرانية إن النيران التي اندلع في مصفاة "تندجويان" في جنوب العاصمة طهران، قضت على 18 خزاناً في المصفاة، فيما وضعت 3 مستشفيات في حالة تأهب.



وفي سياق متصل، قال مجتبى خالدي المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، إنه "بعد إندلاع الحريق في مصفاة جنوب طهران تم إرسال عشر سيارات إسعاف وحافلة إلى مكان الحادث".



