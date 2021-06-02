موانئ البحر الأحمر تنفي وصول ناقلات نفطية لميناء الحديدة

وأكدت المؤسسة اليمنية ان دول العدوان سعت منذ اللحظات الاولى من حربها العدوانية إلى الإجهاز على هذا الشريان الحساس بشتى الوسائل، ما تسبب في فقدان الميناء ل 60 بالمائة من قدراته التشغيلية وتجميد عمله.



احتجاز سفن الإغاثة وناقلات النفط والسفن التجارية، ومنعها من دخول الموانئ البحرية الثلاث بعد تحويل مسارها لميناء جيزان، لتصل فترة الاحتجاز في مغلب الاحيان الى ما يقارب السنة، يؤدي الى تعرض المواد المختلفة المحملة على متن السفن الى التلف، ناهيك عن زيادة كبيرة في أجور النقل يتحمل تبعتها المواطن بشكل مباشر.



اربع سفن تحمل القمح، هي ما وجدت على ارصفة الميناء منذ الشهر الماضي، كأسلوب وسلاح جديد تنتهجه دول العدوان للمساومة على تحقيق انتصارا مزيف امام الرأي العام والعالمي .