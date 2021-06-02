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الأربعاء 2 حزيران 2021 ساعة 21:06

الاحتلال الاسرائيلي يعرض على الأمم المتحدة خطة لهدنة طويلة بغزة

الاحتلال الاسرائيلي يعرض على الأمم المتحدة خطة لهدنة طويلة بغزة
جاء ذلك خلال لقاء بين وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس ووينسلاند اليوم، بحسب هيئة البث العبرية التي لم تحدد مكان اجتماعهما.

وقالت الهيئة إن غانتس قدم إلى وينسلاند الخطة التي صاغها لاعادة 4 إسرائيليين تقول تل أبيب إن حماس تحتجزهم في غزة منذ 2014.

وتحتفظ حركة حماس بأربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014، أما الآخران، فدخلا غزة في ظروف غير واضحة.

وأضافت الهيئة أن غانتس طلب مساعدت وينسلاند في هذه الجهود.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الخطة الإسرائيلية.

من جانبه، قال وينسلاند، في تغريدة عبر تويتر، إنه ناقش مع غانتس الجهود والخطوات اللازمة لترسيخ الوقف الحالي للأعمال العدائية في غزة و"إسرائيل".

وأضاف: شددت خلال الاجتماع على التزام الأمم المتحدة واستعدادها لمواصلة مشاركتها مع جميع الأطراف ذات الصلة لرسم الطريق السياسي إلى الأمام، دون تفاصيل أكثر.

والثلاثاء وصل المبعوث الأممي، إلى قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون “إيرز” الإسرائيلي (شمال).

وقال مصدر فلسطيني مُطّلع (فضل عدم الكشف عن هويته)، للأناضول”، إن وينسلاند وصل برفقة وفد يضم 40 شخصية دبلوماسية.

وأضاف أن الوفد سيلتقي قادة حركة حماس في قطاع غزة.

وفجر 21 مايو/أيار الماضي بدأ سريان وقف لإطلاق النار بين الكيان الاسرائيلي والمقاومة بعد مواجهة استمرت 11 يوما، اسفرت عن سقوط 253 شهيداً فلسطينيا، منهم 66 طفلاً، 39 سيدة، و17 مسناً، فيما وصل عدد الإصابات الى 1948، بجراح مختلفة.
مصدر : وكالات
رقم : 935970
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