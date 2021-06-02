التحرير الفلسطينية: الاحتلال يقوم بحملة تطهير عرقي بالقدس

ودعا مجدلاني خلال لقائه ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي في مكتبه بمدينة رام الله، بصفته أكبر شريك اقتصادي مع دولة الاحتلال وانطلاقا من المسؤولية الدولية لضمان أمن واستقرار المنطقة للضغط على دولة الاحتلال الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وخاصة المتعلقة بالقدس المحتلة.



وأضاف مجدلاني أن على الاتحاد الاوروبي ودوله دور هام في المنطقة يتطلب دعم مسار التهدئة والمحافظة على الأمن والاستقرار، وأن تحويل الصراع إلى صراع ديني ستكون له تداعيات سلبية على منطقة الشرق الأوسط ككل.



وشدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة ورفع الحصار عن القطاع، ودعم الجهود باتجاه إحياء العملية السياسية.



من جانبهم، أكد ممثلو دول الاتحاد الأوروبي على دعم جهود إعادة الاعمار وفتح الأفق للمسار السياسي مع التأكيد على قرارات الشرعية الدولية، لضمان الامن والاستقرار في المنطقة.