قيس الخزعلي: شبكة إماراتية تقف وراء الاغتيالات بالعراق

وقال الخزعلي في مقابلة تلفزيونية مع وسائل إعلام عراقية، إن "شبكة إماراتية تعمل على الاغتيالات وهذا سبب إقالة "ابو علي البصري" رئيس خلية الصقور التابعة لوكالة الاستخبارات العراقية".



وأضاف الخزعلي إن "تقارير الأجهزة الأمنية أكدت وجود أموال من الإمارات وخلية اغتيالات إماراتية"، كما أكد على أن التواجد الإسرائيلي في العراق ازداد ولم يقتصر على اقليم كردستان شمال البلاد.



وبين إن "الموساد يعمل على اغتيال شخصيات من كتائب حزب الله العراق وسرايا السلام من اجل جرهم الى الاقتتال"، مشدداً على أن "سرايا السلام وابناء التيار الصدري هم الحشد الشعبي وهم المقاومة ولن يصطدموا بقوات الحشد".



وتابع "التواجد الاسرائيلي في العراق وليس كردستان فقط اكثر مما يتوقعه المتوقع"، معتبراً أن "مطالب المتظاهرين مطاليب حقه والمتظاهرون 95% منهم صادقون بمطالبهم".



ولفت إلى أن "الطرف الاخر في التظاهرات يعمل لتحقيق اجندات مرتبطة بالجانب الامريكي مقابل اموال".



كما اتهم الشيخ قيس الخزعلي الفريق الاعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يصدر منه الكثير من الكلام لتشويش الوضع، مضيفاً "من يتهمونا بأننا "اللا دولة" هل قاموا ببناء الدولة منذ 2003 الى اليوم".



وبين "إذا كان هناك قوى "لا دولة" وسلاح منفلت فسببه من لم يقم بواجبه تجاه الدولة، ومن يسمونهم "اللادولة" هم من حملوا السلاح وقاوموا الاحتلال ودافعوا عن السيادة".

