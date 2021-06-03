عراقجي: الجولة القادمة من محادثات فيينا قد تكون النهائية

وقال عراقجي في حديثه نقلته وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، إن "الجولة القادمة (السادسة) قد تكون الأخيرة والنهائية".



ومن المتوقع أن تبدأ الجولة القادمة من المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي بهدف إحياء العمل به وعودة الولايات المتحدة إليه في الاسبوع المقبل.



وأضاف عراقجي إن "الجولة الخامسة التي انتهت مساء الأربعاء كان من المرجح أن تكون الأخيرة لكنه الأطراف المتفاوضة تحتاج إلى استراحة وتشاور في عواصمهم وسنعود قريباً للتفاوض من جديد".



وتتفاوض إيران منذ فترة مع الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي في فيينا عام 2015، والذي انسحبت من الولايات المتحدة في عهد رئيسها السابق دونالد عام 2018 وقامت بتشديد العقوبات على طهران.