غليان شعبي بجنوب وشرق اليمن وتوقعات باندلاع ثورة بتعز

وقد ولدت هذه الاوضاع غضبا شعبيا واحتجاجات مستمرة في هذه المناطق تدعو لطرد قوى الاحتلال ومرتزقته والتي تتزامن أمام تصعيد العدوان بإنشاء قواعد عسكرية امريكية وصهيونية في جزيرة ميون وجزيرة سقطرى وسط تبادل التهم والتخبط بين فصائل العدوان ومشغليهم حول مغزى هذه القواعد والمعسكرات.



وفي ظل هذه التطورات في المناطق المحتلة تحركات رسمية وشعبية في مناطق الجيش واللجان الشعبية للقيام بالمسؤولية إزاء مخطط العدوان واطماعه وذلك بلقاءات مكثفة وتحشيد عسكري لردع العدوان الى جانب فتح باب التواصل ودعوة أبناء تعز في المناطق المحتلة الى وحدت الصف فيما يحقق الانتصار وتحرير مناطقهم من قوى تحالف العدوان السعودي الاماراتي.



استمرار الغليان الشعبي في المناطق المحتلة جنوب وشرق اليمن ضد قوى العدوان والاحتلال ينذر بثورة شعبية تلفظ كل الأدوات االعميلة ليستعيد اليمن هويته وسيادته الكاملة.