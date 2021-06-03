انتهاء اجتماع فيينا.. ورؤساء الوفود يعودون إلى بلدانهم للتشاور

وأفادت مصادر صحفية بأن اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي لتقييم المحادثات الأخيرة في فيينا قد انتهى وان الوفود المشاركة ستعود الى عواصمها.



فبعد أكثر من أسبوع من المحادثات المكثفة في الأطر الثنائية والمتعددة الأطراف على مختلف المستويات ، اجتمعت اللجنة المشتركة للاتفاق النووي عند الساعة 8:15 من مساءً يوم الأربعاء بتوقيت فيينا في فندق جراند.



وفي هذا الاجتماع، قام رؤساء وفود الدول الأعضاء في الاتفاق النووي بتقييم الوضع الأخير للمحادثات. وفي الوقت الذي أعربت فيه جميع الوفود عن ارتياحها للتقدم المحرز حتى الآن ، أكدت عزمها وجديتها على متابعة عملية الحوار في الأيام المقبلة بهدف إيجاد حلول للعديد من القضايا التي لم يتم حلها بعد.



وقد تقرر في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي أنه بينما تستمر الاتصالات والمحادثات على مستوى الخبراء ، فإن رؤساء الوفود سيغادرون لبضعة أيام لإجراء مشاورات في عواصم بلدانهم قبل ان تستأنف المحادثات في الأيام المقبلة.