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الخميس 3 حزيران 2021 ساعة 09:57

سلطنة عمان.. الإفراج عن نشطاء اعتقلوا خلال احتجاجات البطالة

سلطنة عمان.. الإفراج عن نشطاء اعتقلوا خلال احتجاجات البطالة
وقال ناشطون إن السلطات أفرجت عن عشرات المحتجين بينهم الناشط البارز "إبراهيم البلوشي"، أحد قادة الحراك الاحتجاجي في مدينة صحار.

وتظاهر المئات من العمانيين الباحثين عن عمل في عدة مدن وبلدات، بما في ذلك مدينة صحار الساحلية الشمالية ومنطقة صلالة السياحية الجنوبية، وهما بؤرتان ساخنتان في الاضطرابات التي تشكل التحدي الأكبر حتى الآن للحاكم الجديد السلطان "هيثم بن طارق".

ويبدو أن الاحتجاجات تراجعت بعد أن أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع واعتقلت عشرات الأشخاص، لكن حركة المعارضة توحي بأن عمان ربما تجد صعوبة في جهودها لاحتواء عجز الموازنة وفرض إجراءات تقشفية.
مصدر : وكالات
رقم : 936055
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