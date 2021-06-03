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الخميس 3 حزيران 2021 ساعة 10:24

السنوار يلتقي نائب المفوض العام لـ أونروا

السنوار يلتقي نائب المفوض العام لـ أونروا
وناقش الطرفان تصرفات نائب مدير عمليات الوكالة في القطاع السيد ديفيد ديبولد، والذي أثار غضبا شديدا لدى كل أبناء القطاع ومكوناته السياسية والمجتمعية.

وأكد رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار "اعتزاز شعبنا عموما، وفصائله وفي مقدمتها حركة حماس خصوصاً، بالعلاقة الإيجابية والبنّاءة مع أونروا والدور التاريخي الذي لعبته في تعزيز صمود شعبنا وتثبيت حقوقه".

كما أكد حرص الحركة على استمرار التعاون مع الأونروا وتسهيل مهمتها خاصة في هذا الوقت الحساس بعد العدوان الإسرائيلي الوحشي الأخير على قطاع غزة، مشددا على أن " غزة آمنة، وترحب بكل ضيوفها ومن يصل لخدمتها ومساعدة أبناء شعبنا والتخفيف من معاناتهم".

في السياق نفسه أكد السنوار أن الموقف الشعبي الفصائلي الوطني الغاضب والحاد من ماتياس شمالي ونائبه ديفيد ديبولد، ليس له علاقة ب"موقفنا التاريخي والثابت والإيجابي من الأونروا، وإنما هو موقف محدد بشخصيهما، ورد فعل على تجاوزهما الخطير للدور المنوط بهما والتفويض الممنوح لهما، في خدمة اللاجئين الفلسطينيين".

من جانبها أكدت نائب المفوض العام للأونروا ليني ستينسيث تفهمها للغضب الشديد لدى كل أبناء الشعب الفلسطيني مؤخرا، وأكدت تضامنها، وقدمت تعازيها لكل أبناء الشعب الفلسطيني بالنيابة عن الوكالة، لما فقدوه في هذا العدوان الإسرائيلي الأخير، وأنه لا يمكن الدفاع عن تصريحات شمالي للمحطة الإسرائيلية بأي حال.

وأكدت أهمية استمرار التعاون مع الجميع من أجل استمرار عمل أونروا في خدمة الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة في هذا الظرف الحساس، وأنها والمفوض العام للوكالة يصلون الليل بالنهار مؤخرا للبحث في كيفية التخفيف عن اللاجئين خصوصاً وعموم أبناء الشعب الفلسطيني عموماً، وتطوير عمل المؤسسة وتعزيز قيادتها بالأشخاص الأكفاء المؤهلين.

وتوجهت بالشكر لرئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار على ما أبداه من إيجابية ورغبة في استمرار التعاون في تسهيل عمل الوكالة في قطاع غزة، وخاصة في هذه الظروف الصعبة والمعقدة.

واختتم اللقاء بتأكيد حرص الطرفين على استمرار التواصل المباشر والحوار؛ لمتابعة البحث في سبل التعاون، ومحاصرة أي إشكالات يمكن أن تظهر في الميدان.
رقم : 936056
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