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الخميس 3 حزيران 2021 ساعة 11:15

عشرات المستوطنين يتقدمهم المتطرف ‘‘غليك‘‘ يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يتقدمهم المتطرف ‘‘غليك‘‘ يقتحمون الأقصى
ونقلا عن مصادر محلية، اقتحم عشرات المستوطنين برفقة المتطرف غليك، الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.
رقم : 936068
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