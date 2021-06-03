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الخميس 3 حزيران 2021 ساعة 11:15
عشرات المستوطنين يتقدمهم المتطرف ‘‘غليك‘‘ يقتحمون الأقصى
ونقلا عن مصادر محلية، اقتحم عشرات المستوطنين برفقة المتطرف غليك، الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.
مصدر :
المركز الفلسطيني للإعلام
رقم :
936068
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