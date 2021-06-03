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الخميس 3 حزيران 2021 ساعة 13:05

مواجهات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

مواجهات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة
ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من قرية سالم شرق المدينة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية سالم، وشرعت بعمليات تفتيش واسعة لمنازل المواطنين، واعتقلت ثلاثة مواطنين وهم، أنس عاكف جميل اشتية (25 عاما)، وشقيقه خالد (21 عاما)، وعمرو مصطفى عبد المجيد حمدان (20 عاما).

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من المدينة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد برقان (32 عاما)، عقب دهم منزله في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

ونصبت القوات حواجزها العسكرية على مداخل مدينة الخليل وبلداتها ومخيماتها، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.

وفي بيت لحم، أصيب ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل ثلاثة آخرون، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مخيم عايدة شمال المدينة.

وأفادت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بأعيرة نارية، نقلوا على إثرها إلى مستشفى بيت جالا لتلقي العلاج.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطنين فادي محمد نصر الله (34 عاما)، وأنس نصر الله (29 عاما)، وأحمد عادل حجاجرة (32 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.
مصدر : وكالات
رقم : 936081
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