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الخميس 3 حزيران 2021 ساعة 14:34

الصحة الإيرانية: تسجيل170 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية: تسجيل170 وفاة جديدة بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الخميس: تم منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تسجيل 9 الاف و657 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية، ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليونين و 945 ألفا و 100شخص مؤكدة من ضمنها3924 شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

واشار التقرير الى تسجيل170 حالة وفاة جديدة من بين المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى80 الفاو658 شخصا.

ولفت التقرير الى تعافي مليونين و 508 ألفا و 907 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.
مصدر : وكالات
رقم : 936089
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