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الخميس 3 حزيران 2021 ساعة 14:44

عون: حتى آخر لحظة من ولايتي الدستورية سأسعى إلى استعادة الدولة

عون: حتى آخر لحظة من ولايتي الدستورية سأسعى إلى استعادة الدولة
اكد ​​ميشال عون​ في حوار شامل اجرته معه مجلة "الامن العام"، انه "حتى آخر لحظة من ولايتي ​الدستور​ية سأسعى مع مَن تبقى من خيرين في هذا الوطن الى استعادة الدولة ممن عاثوا فيها فسادا وتهديما".

وتابع: "كفانا انجرارا اعمى خلف طائفيتنا والزعامات التي فشلت الى اليوم في بناء الدولة، وعلى ال​لبنان​يين السعي الى ولادة طبقة سياسية جديدة تحقق ​الدولة المدنية​ الحديثة"، مشيرا الى ان المشكلة ليست في الدستور بل في عدم تطبيقه".

واضاف: "انا قدمت كل التسهيلات اللازمة لتأليف ​الحكومة​ لكن رئيس الحكومة المكلف لم يراع مبدأ الشراكة الوطنية، فالتنازلات مطلوبة اليوم من الجميع وما نحتاجه هو وقفة ضمير، و​فرنسا​ تسعى عبر رئيسها ​ايمانويل ماكرون​ الى ايجاد ارضية مشتركة للتفاهم على الانقاذ في لبنان".

واوضح ​الرئيس اللبناني​ ان "مرتكبي جريمة الانهيار المالي بعضهم ما زالوا في ​السلطة​ والزعامة الى اليوم وهم يستميتون للافلات من العقاب"، معتبرا ان "المنظومة الفاسدة متماسكة ومتجذرة، سياسية وغير سياسية".

وشدد على ان الاستحقاقات الانتخابية النيابية و​البلدية​ في العام 2022 ستجري في موعدها، وبعض الدول "يريد استعمال موضوع النازحين ورقة في الحل السياسي"، و"لم اوفر اي جهد ممكن للمساعدة على ​تحقيق​ عودة ​النازحين السوريين​ الموجودين في لبنان".
مصدر : وكالات
رقم : 936094
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