الصفحة الرئيسية
0
الخميس 3 حزيران 2021 ساعة 18:26

"كتلة التغيير" تسعى لاستبدال رئيس الكنيست

"كتلة التغيير" تسعى لاستبدال رئيس الكنيست
ويتوقع أن تنضم القائمة المشتركة إلى تواقيع أعضاء الكنيست الذين يطالبون بتغيير ليفين، وفقا للقناة 12 التلفزيونية، التي اعتبرت أن دعم المشتركة لتغيير رئيس الكنيست أسهل من دعمها لحكومة يرأسها بينيت في النصف الأول من ولايتها. إلا أن مصادر في حزبي "يمينا"، برئاسة نفتالي بينيت، و"تيكفا حداشا"، برئاسة غدعون ساعر، قالت إنها لن توافق على تغيير رئيس الكنيست بأصوات نواب المشتركة، حسبما نقل عنها موقع "واللا" الإلكتروني.

وأشار موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني إلى أن "ييش عتيد" دفع إلى تغيير رئيس الكنيست من دون إطلاع شريكه الائتلافي "يمينا"؛ إذ تم جمع تواقيع أعضاء الكنيست من أحزاب "كتلة التغيير" في وقت سابق، واكتشفوا في "يمينا" تقديم التواقيع إلى سكرتارية الكنيست إثر بيان صحافي صادر عن "ييش عتيد" صباح اليوم.

ويأتي ذلك غداة تبليغ المكلف بتشكيل الحكومة ورئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، رئيس الكيان الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بتمكنه من تشكيل حكومة، تضم أحزاب "ييش عتيد" و"يمينا" و"كاحول لافان" و"يسرائيل بيتينو" والعمل وميرتس والقائمة الموحدة.

وهذه الأحزاب مجتمعة ممثلة في الكنيست بـ61 عضوا، لكن عضو الكنيست عن "يمينا"، عاميحاي شيكلي، أعلن أنه لن يدعم حكومة كهذه، وأورباخ طلب سحب توقيعه، على خلفية تردده في دعم حكومة تشارك فيها أحزاب من "الوسط – يسار". ويعني ذلك أن هذه الحكومة، في حال تشكلت، ستكون حكومة أقلية مدعومة من 59 عضو كنيست من أصل 120.

وتسعى "كتلة التغيير" إلى تنصيب الحكومة بعد 12 يوما، لكن يتوقع أن اشهد هذه الفترة ضغوطات متصاعدة من جانب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ومعسكره، من أجل إحباط تشكيلها، إلى جانب الصعوبات داخل هذه الكتلة بالتوصل إلى تفاهمات حول قضايا ما زالت عالقة من دون الاتفاق حولها.

وأعلن الشاباك أنه سيبدأ منذ اليوم حراسة رئيس "يمينا"، نفتالي بينيت، الذي سيتولى رئاسة الحكومة في حال تشكيلها. ويوصف قرار الشاباك بأنه غير مألوف، لأن بينيت ليس رئيس حكومة حتى الآن، ولأن الشاباك يتولى حراسة أشخاص يعتبرون "رموز الحكم". وكان الشاباك قد حذر، يوم الإثنين الماضي، من تصاعد التحريض ضد بينيت وأييليت شاكيد ولبيد، وأوعز للشرطة وحرس الكنيست بتشديد الحراسة حولهم.

ورصد نتنياهو ومعسكره نقطة ضعف الائتلاف الجديد بأعضاء كنيست من "يمينا"، الذين يتعرضون لضغوط "هائلة وحتى غير إنسانية"، حسبما وصفت ذلك صحيفة "يديعوت أحرونوت". وستتواصل هذه الضغوط وتتصاعد خلال الفترة المقبلة إلى حين تنصيب الحكومة.

وكتب نتنياهو في حسابه في "تويتر"، اليوم، أن "بينيت باع النقب للقائمة الموحدة. وعلى جميع أعضاء الكنيست الذين انتخبوا بأصوات اليمين أن يعارضوا حكومة اليسار الخطيرة هذه". وأضاف أنه لا يطلب دعم القائمة الموحدة لحكومة برئاسته وإنما دعمها لانتخاب مباشر لرئيس الحكومة، وادعى أنه لم تجر مفاوضات حول امتناع القائمة الموحدة عن التصويت على تنصيب حكومة برئاسته.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفين التقى مع أورباخ، أمس، "ولاحقا، بعدما جرى رصده رسميا أنه ’الحلقة الضعيفة’، جرى إرسال رئيس بلدية سديروت، ألون دافيدي... وليلة أمس، حضر عدد من ناشطي حزب البيت اليهودي إلى مكتب أورباخ ومارسوا ضغوطا هائلة عليه. وفي مرحلة معينة، تلقى أورباخ اتصالا هاتفيا من الحاخام حاييم دروكمان (أحد أبرز حاخامات الصهيونية الدينية) والذي يهتم أورباخ جدا برأيه".

وعزت مصادر في "كتلة التغيير" إصرارها على انتخاب سريع لرئاسة الكنيست قبل تنصيب الحكومة، من أجل اختبار وفحص مدى جدية رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، لدعم الائتلاف الحكومي الجديد، حتى قبل التوصل إلى اتفاقات نهائية بشأن قانون "كامينيتس"، علما أن عباس تربطه علاقات وثيقة برئيس الكنيست الحالي ليفين، بحسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان".

يذكر أن ليفي انتخب للكنيست لأول في انتخابات العام 2013 عن حزب "ييش عتيد"، حيث تولى منصب نائب وزير المالية في حكومة بنيامين نتنياهو التي تشكلت عام 2013.

وكان ليفي قائدا لقوات شرطة الكيان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة ، وتولى قيادة الشرطة في القدس المحتلة بين عامي 2000 و2004، وانتدبته الشرطة ملحقا لها في سفارة تل أبيب في واشنطن في الفترة بين عامي 2004 و2007.
مصدر : وكالات
رقم : 936113
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
امين حطيط: الامام الخميني (ره) أوجد تحولاً استراتيجياً جديداً في المنطقة
امين حطيط: الامام الخميني (ره) أوجد تحولاً استراتيجياً جديداً في المنطقة
الجيش الايراني يجدد ولائه للثورة بذكرى رحيل الامام الخميني
الجيش الايراني يجدد ولائه للثورة بذكرى رحيل الامام الخميني
3 حزيران 2021
رغبة القاهرة في قيادة التطورات الفلسطينية
رغبة القاهرة في قيادة التطورات الفلسطينية
3 حزيران 2021
عدوانٌ ‘‘إسرائيليّ‘‘ جديد على مرضى غزة.. إلى أين يتجه المشهد؟
عدوانٌ ‘‘إسرائيليّ‘‘ جديد على مرضى غزة.. إلى أين يتجه المشهد؟
3 حزيران 2021
التنافس السعودي الإماراتي يشتد داخل الأراضي المهرية شرق اليمن
التنافس السعودي الإماراتي يشتد داخل الأراضي المهرية شرق اليمن
3 حزيران 2021
الكترونيا واقتصاديا .. حملات فلسطينية لمقاطعة الاحتلال
الكترونيا واقتصاديا .. حملات فلسطينية لمقاطعة الاحتلال
3 حزيران 2021
التجسس على الحلفاء... فضيحة جديدة تتعلق بالنشاط الأمريكي في أوروبا
التجسس على الحلفاء... فضيحة جديدة تتعلق بالنشاط الأمريكي في أوروبا
3 حزيران 2021
قيس الخزعلي: شبكة إماراتية تقف وراء الاغتيالات بالعراق
قيس الخزعلي: شبكة إماراتية تقف وراء الاغتيالات بالعراق
3 حزيران 2021
روحاني: تم حل القضايا الرئيسية العالقة مع أميركا في مفاوضات فيينا
روحاني: تم حل القضايا الرئيسية العالقة مع أميركا في مفاوضات فيينا
2 حزيران 2021
تفاصيل هزيمة أجهزة المخابرات ‘‘الإسرائيلية‘‘ في حرب الـ 12 يوماً
تفاصيل هزيمة أجهزة المخابرات ‘‘الإسرائيلية‘‘ في حرب الـ 12 يوماً
2 حزيران 2021
دخول معاهدة الطائف فُلك الحرب.. هل يفكر "أنصار الله" في استعادة المحافظات الثلاث من السعودية؟
دخول معاهدة الطائف فُلك الحرب.. هل يفكر "أنصار الله" في استعادة المحافظات الثلاث من السعودية؟
2 حزيران 2021
مشروع أمريكي مريب لبناء ثاني أكبر سفارة في العالم في بيروت
مشروع أمريكي مريب لبناء ثاني أكبر سفارة في العالم في بيروت
2 حزيران 2021
دول أوروبيّة تستأنف عملها الدبلوماسيّ في سوريا.. هل دخلت دمشق مرحلة الانتصار السياسيّ؟
دول أوروبيّة تستأنف عملها الدبلوماسيّ في سوريا.. هل دخلت دمشق مرحلة الانتصار السياسيّ؟
2 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
امين حطيط: الامام الخميني (ره) أوجد تحولاً استراتيجياً جديداً في المنطقة
رغبة القاهرة في قيادة التطورات الفلسطينية
عدوانٌ ‘‘إسرائيليّ‘‘ جديد على مرضى غزة.. إلى أين يتجه المشهد؟
التنافس السعودي الإماراتي يشتد داخل الأراضي المهرية شرق اليمن