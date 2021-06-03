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الخميس 3 حزيران 2021 ساعة 18:29

السيد الحوثي: الموقف الإيراني تجاه شعوب الأمة المظلومة هو موقف مسؤول

السيد الحوثي: الموقف الإيراني تجاه شعوب الأمة المظلومة هو موقف مسؤول
وقال السيد الحوثي، في كلمة متلفزة له بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين: ان النشاط الأمريكي والإسرائيلي استهدف طمس الهوية الثقافية لأمتنا الإسلامية، مؤكدا ان العار والخزي والخيانة هو في الولاء للعدو الإسرائيلي وتنفيذ المؤامرات الأمريكية التي تستهدف الأمة.

وأضاف السيد الحوثي: بالتوازي مع التحرك الأمريكي بعد 11 سبتمبر كان هناك المزيد من الطغيان الإسرائيلي في ظلم الشعب الفلسطيني.

وقال: لم يكتف الأمريكي بالسيطرة غير المباشرة فاتجه إلى السيطرة المباشرة وجعل من أحداث 11 سبتمبر ذريعة لتحقيق ذلك.

وأكد السيد الحوثي على أن بعد أحداث 11 سبتمبر تحرك الأمريكي على نحو غير مسبوق لاستهداف الأمة ولم يكتف بالهيمنة على الأنظمة التي من خلالها كان يضمن مصالحه.

وأضاف السيد الحوثي: نؤكد أننا جزء لا يتجزأ من المعادلة التي أعلنها السيد نصرالله في أن التهديد للقدس يعني حربا إقليمية في إطار محور المقاومة.

وقال: الصرخة أصبحت اليوم هتاف الأحرار من على دبابات الأبرامز وعند إطلاق الصواريخ الباليستية والمجنحة وفي المسيرات الجماهيرية.

والصرخة التي بدأت في المناطق النائية من خميس مران قد وصل صداها اليوم بعد كل الحروب إلى كل أنحاء العالم.

وأضاف السيد الحوثي: شعبنا يعاني للحصول على المشتقات النفطية لأن قوى العدوان تريد له أن يعاني.. لهذا مُطالبة شعبنا بالتوقف عن التصدي للعدوان يعني القبول بالاستسلام.

ونوه الى ان السلام يتحقق بوقف العدوان ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال.

وأشار السيد الحوثي الى أن الموقف المشرف للجمهورية الإسلامية في إيران تجاه شعوب الأمة المظلومة هو موقف مسؤول تشكر عليه.

وقال حين ندافع عن بلدنا أمام العدوان والحصار الذي يرتكب أبشع الجرائم يتهموننا بتنفيذ الأجندة الإيرانية وهذه نغمة بالية.
رقم : 936114
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