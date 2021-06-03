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الخميس 3 حزيران 2021 ساعة 19:15

عزام: أولويتنا في اجتماع القاهرة إحياء المشروع الوطني وإصلاح المنظمة

عزام: أولويتنا في اجتماع القاهرة إحياء المشروع الوطني وإصلاح المنظمة
وقال عضو المكتب السياسي للحركة الشيخ نافذ عزام: "ما يهمنا من اجتماع القاهرة المرتقب وما يجب أن نكثف المساعي من أجله، هو إحياء المشروع الوطني الفلسطيني، وإصلاح منظمة التحرير بحيث تصبح مظلة تمثل كل الشعب الفلسطيني بما يتوافق مع أماله وطموحاته."

وشدد على أهمية التوافق حول برنامج وطني يحمي حقوق الشعب الفلسطيني ويدافع عن الثوابت التي ضحى من اجلها الفلسطينيون.

وأضاف عزام: "هذه من أهم الأولويات بالنسبة إلينا خلال اجتماع القاهرة، وفي ذات الوقت العمل على الوصول إلى رؤية وطنية جامعة تحمي حقوق الشعب الفلسطيني وتدافع عن هذه الثوابت".

ومن المتوقع أن تتوجه الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة الأسبوع المقبل لعقد اجتماعات لترتيب البيت الفلسطيني، إلا أن مصر لم توجه الدعوات بعد.

ودعت مصر، الثلاثاء، الفصائل الفلسطينية إلى اجتماع في القاهرة الأسبوع المقبل، من أجل الاتفاق على رؤية موحدة للتحرك الوطني وخطوات إنهاء الانقسام.

وقالت صحيفة "الأهرام" المصرية، إنه تمت دعوة "الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية للاجتماع الأسبوع المقبل بالقاهرة برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس".

ويناقش الاجتماع، وفق الصحيفة، "الاتفاق على الخطوات اللازمة لإنهاء الانقسام ووحدة الصف الفلسطيني، ووضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة".
مصدر : وكالات
رقم : 936121
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