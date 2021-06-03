في ذكرى رحيل الإمام الخميني

روح الله الخميني بدأ جهاده في عنفوان شبابه، وواصله طوال فترة الدراسة بأساليب مختلفة، بما فيها مقارعته للمفاسد الاجتماعية والانحرافات الفكرية والأخلاقية الذي كان يروج لها نظام الشاه الذي اتخذ قراره بنفي الإمام رضوان الله عليه الى خارج إيران.



وانتقل الإمام الراحل من إيران إلى تركيا ومنها إلى العراق ومن العراق إلى الكويت التي رفضت إستقباله ليحط رحاله أخيرا في منطقة نوفل لوشاتو إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس.



وشكلت نوفل لوشاتو المحطة التي قاد الإمام الخميني الشعب الإيراني الى ساحة الانتصار قبل ان يعود الى وطنه ويعلن تحقق الوعد الإلهي في إنتصار الثورة الإسلامية وهي الثورة التي تركت أثرها في المنطقة والعالم.



وخلال عشرة اعوام واربعة اشهر من حياته بعد اقامة نظام الجمهورية الاسلامية في ايران تمكن الامام الخميني من قيادة هذا النظام والشعب الايراني على احسن وجه في مواجهة تحديات كبرى ابرزها الحرب التي فرضها النظام البعثي العراقي على ايران طيلة هذه الاعوام.



وفي هذا الصدد اصدر الجيش الايراني بيانا بمناسبة الذكرى السنوية الـ 32 لرحيل الامام الخميني (ره) و انتفاضة 15 خرداد (5 حزيران 1963) اعلن فيه عن تجديد العهد مع مبادئ الامام الخميني رحمة الله ودعا الشعب الايراني الى المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية المقرر اجراءها في 18 يونيو الجاري.



وجاء في البيان ان الثورة الاسلامية مرت بمراحل مختلفة وانتصرت بفضل جهود و وعي وتضحيات وشجاعة الرجال الذين ساهموا في احياء الاسلام واعتزاز ايران.



واضاف البيان ان انتفاضة 15 خرداد (حزيران 1963) سجلت في تاريخ ايران وتجسد ما قام به الامام الخميني (ره) بالاتكال على الله و اعتماد على دعم الشعب الايراني العظيم حيث تمكن من تغيير المعادلات الاستراتيجية في المنطقة و العالم بشكل جوهري.



واكد البيان ان اليوم الرابع من حزيران يصادف الذكرى السنوية لرحيل الامام الخميني (ره) الذي قاد نهضة كبيرة ادت الى سقوط النظام الملكي في ايران وكرس الامام فكرة السيادة الدينية و اسس الجمهورية الاسلامية الايرانية.



واعلن جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في بيانه عن تجديد العهد والميثاق مع مبادئ الامام الخميني (ره) ودعا الشعب الايراني الى المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية واستمرار نهج الامام رحمة الله عليه.



وعربيا فقد أكد رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا أن علاقات طيبة وقوية تجمع بين كل طوائف الشعب العراقي والجمهورية الأسلامية في إيران شعباً وقيادة.



وقال الشيخ الملا إن ايران لم تقدم للعراق والعراقيين سوى الخير وكل ما هو صحيح ولصالحهم، ولذلك منذ اللحظات الاولى التي انتصر فيها الامام الخميني "رحمه الله" بعد ان بدأنا ونتابع، "اتضح لنا انه ليس من السهل ان الامام في اوائل ايامه يحدد لك الداء والدواء".



واضاف الشيخ الملا، ان الامام الراحل "قدس سره"، ان الداء الذي يهدد شعوب الامة الاسلامية، ويهدد دينها ووحدتها، وارضها، ويريد ان يسرق ثرواتها ويزرع الفتن فيها هي الولايات المتحدة الامريكية وكيان الاحتلال الاسرائيلي.



وبدوره فقد اكد خطيب جمعة مدينة النجف الاشرف السيد صدر الدين القبانجي، ان الامام الخميني الراحل "قدس "سره" سجل انعطافة تاريخية كبرى، مشيراً الى انه مازال هذا المسار الانعطافي التاريخي يتكامل لصالح الشعوب المستضعفة ولصالح الاسلام.



وقال: ان الامام الراحل قدم انجازات عظيمة والتجديد على مستوى قدرة الاسلام على الحاكمية وقدرة الشعوب على التحرر من هيمنة الاستعمار العالمي، ومقولات عديدة كان ينادي بها منها لا شرقية ولا غربية ومقولة الوحدة الاسلامية ومقولة تحرير المسجد الاقصى المبارك.



واعتبر القبانجي ان مقولات الامام الخميني هذه كانت كالجديدة في العالم الاسلامي، واليوم نشهد انتصار هذه المقولات، ولفت الى انه رافق جماعة من علماء العراق حينما زاروا بيت الامام الراحل في الصغير وفي غرفته التي لا تزيد عن 12 متراً وهو يجلس على كرسيه المتواضيع، يلف رأسه بقطعة سواء بسيطة ولباسه المتواضع.



واضاف القبانجي، انه حينما اجتمع معه كان الامام الراحل يسرد لهم دور العلماء الايرانيين ومحاولة شاه ايران اقصائهم وكيف وقف هؤلاء العلماء في وجهه، مستذكراً نصائحه بان يتعلموا اللغة الفارسية وألا يكونوا مثله حينما كان في العراق لعدة سنين لم يتعلم اللغة العربية.



وفي سياق متصل أكدت هيئة علماء بيروت أن انتصار الثورة كان منعطفا ومفصلا تاريخيا على مستوى المنطقة والعالم ،وملهما للكثير من حركات التحرر في العالم.



و أكدت هيئة في بيان صدر اليوم الخميس أن الثورة وكانت ولازالت السند والظهير للمستضعفين .. وما محاربتها وحصارها والعمل على تشويه مبادئها منذ ما يزيد على أربعة عقود من الزمن الا الدليل الواضح على صدقيتها واستمرارها في مناصرة القضايا العادلة لشعوب المنطقة.



وشددت الهيئة في بيان لها على "التزامها الثابت في تأييد نهج الإمام الخميني المقاوم لكل أشكال الظلم والقهر وخاصة مواجهة التحديات والمشاريع الاستكبارية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ورببيها الكيان الصهيوني الغاصب لارضنا ومقدساتنا في فلسطين ومن معها من أذنابها في منطقتنا"، معتبرة أن الجمهورية الإسلامية تمثل النموذج الحضاري الصادق في إحترام قيم الإنسان وحقوقه وحريته واستقلاله ، والوقائع تؤكد ذلك.



ومن جانبه في عشية الذكرى السنوية الثانية والثلاثين لرحيل الامام الخميني (ره) مفجر الثورة الإسلامية، قال المحلل والاستراتيجي اللبناني "أمين حطيط"،في مقابلة صحفية حول التغييرات المهمة التي حدثت في المنطقة بعد انتصار الثورة الإسلامية: "كان انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية بقيادة الإمام الخميني(ره) بمثابة تطور إستراتيجي في المنطقة،بعد انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني(ره)، تشكلت مرحلة في مجال التطورات السياسية كانت مختلفة تماما عن مرحلة ما قبل الثورة الإسلامية. كان المفهوم الذي ظهر في المرحلة الجديدة بقيادة الإمام الخميني(ره) محاولة لبناء منطقة غرب آسيا لأصحابها الأصليين".



وفي تقييمه لمدى تأثير الإمام الخميني (ره) والثورة الإسلامية الإيرانية على محور المقاومة في المنطقة التي شهدت تشكيل مجموعات المقاومة وتعزيزها بعد انتصار الثورة الإسلامية، أوضح حطيط: "بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، أدرك الإمام الخميني(ره) جيدا أن القوى الاستعمارية في جميع أنحاء العالم لديها قوة عالية، سواء في الجيش أو في وسائل الإعلام، ويمكنها تحقيق أهدافها. لذلك فكر الإمام الخميني(ره) في مواجهة هذه القوى الاستعمارية ووضع على جدول الأعمال استراتيجية تشكيل مجموعات المقاومة ودعمها في المنطقة".



واردف قائلا: "وهكذا تبنى الإمام الخميني (ره) استراتيجية تشكيل مجموعات مقاومة. وفي هذا الصدد لا بد لي من القول إن المقاومة الإسلامية في لبنان تشكلت بقيادة وإشراف الإمام الخميني(ره). منذ ذلك الحين، كما تعلمون خطت المقاومة اللبنانية، وكذلك فصائل المقاومة الأخرى في المنطقة، خطوات واسعة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل".



