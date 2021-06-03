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الخميس 3 حزيران 2021 ساعة 20:52
السيد نصر الله يتحدث الثلاثاء المقبل
ومن المتوقع أن يتطرق السيد حسن نصرالله في كلمته إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة والعال
مصدر :
موقع المنار
رقم :
936137
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