تظاهرات في الخرطوم تطالب باسقاط الحكومة الانتقالية

اسلام تايمز (السودان) - تظاهر آلاف السودانيين في العاصمة الخرطوم، مطالبين باسقاط الحكومة الانتقالية بشقَيْها المدني والعسكري لكونِها فَشِلتْ في تحقيقِ مطالبِ الثورة السودانية.