صباغ: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسيلة للابتزاز السياسي

وخلال جلسة لمجلس الأمن اليوم قال صباغ إن الدول الداعمة للإرهابيين حرفت خلال السنوات الماضية الانتباه عن استخدامهم أسلحة كيميائية ومواد كيميائية سامة أو التهديد بذلك وضغطت على فرق تحقيق منظمة الحظر لفرض أجندات تلك الدول.



وأضاف صباغ إن سوريا دأبت على تزويد الأمم المتحدة ومنظمة الحظر بمعلومات حول حيازة ونقل التنظيمات الإرهابية أسلحة كيميائية ومواد كيميائية سامة لفبركة مسرحيات كيميائية واتهام الجيش العربي السوري بها.



وأوضح أن خبراء اللجنة الوطنية السورية يقدمون خلال المشاورات مع فريق تقييم الإعلان شروحات فنية تؤيد المعلومات التي أعلنت عنها سوريا ولا يجوز إطلاق اتهامات مسبقة حول مسائل لا تزال قيد المناقشة.