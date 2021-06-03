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الخميس 3 حزيران 2021 ساعة 22:09

المقداد: محاولات الغرب للتأثير سلبا على انتخابات الرئاسة فشلت

المقداد: محاولات الغرب للتأثير سلبا على انتخابات الرئاسة فشلت
واستعرض الجانبان المتابعة الجارية من قبل المعنيين في البلدين لوضع نتائج زيارة الوزير المقداد الأخيرة إلى سلطنة عمان موضع التنفيذ والبناء عليها فيما يتعلق بتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كل المجالات.. وكذلك التنسيق والتشاور فيما يتعلق بالتطورات السياسية على الساحتين العربية والدولية.

وعرض الوزير المقداد النتائج الإيجابية والنجاح الذي حققه السوريون فيما يتعلق بإنجاز الاستحقاق الدستوري المتمثل في الانتخابات الرئاسية وإجرائها داخل وخارج سورية، حيث أكد أن أفواج السوريين في الداخل والخارج أثبتت للعالم التفاف الشعب السوري خلف قيادة السيد الرئيس بشار الأسد وان محاولات الغرب للتأثير سلبا على هذه الانتخابات كلها باءت بالفشل.

كما نقل الوزير المقداد إلى نظيره العماني إتمام الإجراءات القانونية السورية المتعلقة بالاتفاقية التي تم توقيعها بين البلدين بالإعفاء المتبادل لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة وإصدار مجلس الشعب يوم الثلاثاء الماضي قانون المصادقة على هذه الاتفاقية.. مجدداً التعبير عن ارتياح السوريين لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين البلدين وعن التطلع نحو البناء على ما تم إنجازه للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى المستوى الذي يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

بدوره هنأ الوزير العماني نظيره السوري بنجاح الانتخابات الرئاسية وبارك للجمهورية العربية السورية هذا الإنجاز.. متمنياً أن يعزز ذلك من عودة سورية للعب دورها المهم على المستويين العربي والدولي وأن يعم الأمن والاستقرار في جميع الأراضي السورية.

واتفق الوزيران على البقاء على التواصل المستمر لمناقشة القضايا والتطورات ذات الاهتمام المشترك.
رقم : 936155
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