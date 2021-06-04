وزير الاقتصاد السوري: سوريا محط أنظار المستثمرين في الفترة القادمة

وأضاف الخليل : “بدأنا وبشكل واضح نشهد دخول الكثير من النشاطات الاستثمارية إلى السوق السورية، الجزء الأكبر منها سوري، ولكنها تعطينا مؤشر على الانتعاش الذي ستشهده البلاد في الفترة القادمة”.



وردا على سؤال حول الوفد السوري الذي زار السعودية مؤخرا، قال: “حاليا لا يوجد اتصالات على المستوى الرسمي، كانت زيارة وزير السياحة في إطار تلبية دعوى لاجتماع في السعودية ضمن إطار منظمة السياحة الدولية”.



وعن الحضور الاقتصادي السوري على الساحة العربية، قال: “اليوم هناك حضور سوري على المستوى الاقتصادي، ونسعى استعادة جزء من الاقتصاد السوري”.



وختم: “هناك مشاركة هامة لسوريا ستكون في معرض “إكسبو” في دبي، وسيكون هناك جناح مستقل لسوريا بناء على دعوة رسمية من الجانب الإماراتي”.