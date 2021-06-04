الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 4 حزيران 2021 ساعة 08:58

ليبيا تطالب بخروج جميع القوات الاجنبية من ارضها

ليبيا تطالب بخروج جميع القوات الاجنبية من ارضها
وقال صالح، في مؤتمر صحافي جمعه مع رئيس مجلس النواب المغربي: عانت ليبيا الكثير في المرحلة السابقة جراء الانقسام وانتشار المليشيات، ونقول من المغرب إننا قادرون على إصلاح شؤوننا، ولا نريد أية قوة أجنبية أن تتواجد في بلادنا. وبذلك نطالب بخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة.

وحسبما نقل موقع العربي الجديد ,أضاف رئيس مجلس النواب الليبي: نحن بالتأكيد جزء من المجتمع الدولي ونحتاج إلى التعاون مع كل الدول، ونرعى مصالح الجميع، لكننا لا نقبل بقاء قوات أجنبية في ديارنا، ونطالب مجدداً بخروجها وتفكيك المليشيات وبناء الدولة الديمقراطية طبقا لانتخابات شفافة نزيهة يختار من خلالها الشعب الليبي من يحكمه بإرادة حرة ودون تدخل من أحد.

من جهته، اعتبر رئيس مجلس النواب المغربي أن لقاء المغرب سيساعد في تعميق الحوار الليبي بدون أي تدخل من أي جهة، لافتاً إلى أنه بدون وحدة الشعوب لا يمكن أن نضمن أي استقرار أو أمن في أي بلد من بلدان العالم العربي أو على مستوى المغرب الكبير.

وعبر المالكي، في كلمته، عن أمل الرباط أن يتم استكمال المسلسل التشاوري ببناء دولة ديمقراطية في ليبيا خارج أي تدخل أجنبي كيفما كان، معتبراً أن ما يتمتع به مجلس النواب الليبي من إجماع أممي وعربي وأوروبي وإسلامي جعل من هذه المؤسسة شريكا في كل التحولات التي تعرفها ليبيا حاليا من أجل ضمان بناء مؤسسات محترمة ديمقراطية، وكذلك في كل ما له علاقة بالتسريع بالمرحلة الانتقالية التي يجب أن تتميز بالانتقال السلمي
مصدر : وكالات
رقم : 936202
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
آية الله عيسى قاسم: الثورة الإسلامية الإيرانية هويتها قرآنية
آية الله عيسى قاسم: الثورة الإسلامية الإيرانية هويتها قرآنية
السيد الخامنئي: إرادة الشعب الإيراني تتجسد في الانتخابات
السيد الخامنئي: إرادة الشعب الإيراني تتجسد في الانتخابات
4 حزيران 2021
فصائل المقاومة تستهدف طائرات مسيرة "اسرائيلية" في سماء غزة
فصائل المقاومة تستهدف طائرات مسيرة "اسرائيلية" في سماء غزة
4 حزيران 2021
ايران: اجراءات الحظر الاحادية جريمة ضد الانسانية
ايران: اجراءات الحظر الاحادية جريمة ضد الانسانية
4 حزيران 2021
امين حطيط: الامام الخميني (ره) أوجد تحولاً استراتيجياً جديداً في المنطقة
امين حطيط: الامام الخميني (ره) أوجد تحولاً استراتيجياً جديداً في المنطقة
3 حزيران 2021
الجيش الايراني يجدد ولائه للثورة بذكرى رحيل الامام الخميني
الجيش الايراني يجدد ولائه للثورة بذكرى رحيل الامام الخميني
3 حزيران 2021
رغبة القاهرة في قيادة التطورات الفلسطينية
رغبة القاهرة في قيادة التطورات الفلسطينية
3 حزيران 2021
عدوانٌ ‘‘إسرائيليّ‘‘ جديد على مرضى غزة.. إلى أين يتجه المشهد؟
عدوانٌ ‘‘إسرائيليّ‘‘ جديد على مرضى غزة.. إلى أين يتجه المشهد؟
3 حزيران 2021
التنافس السعودي الإماراتي يشتد داخل الأراضي المهرية شرق اليمن
التنافس السعودي الإماراتي يشتد داخل الأراضي المهرية شرق اليمن
3 حزيران 2021
الكترونيا واقتصاديا .. حملات فلسطينية لمقاطعة الاحتلال
الكترونيا واقتصاديا .. حملات فلسطينية لمقاطعة الاحتلال
3 حزيران 2021
التجسس على الحلفاء... فضيحة جديدة تتعلق بالنشاط الأمريكي في أوروبا
التجسس على الحلفاء... فضيحة جديدة تتعلق بالنشاط الأمريكي في أوروبا
3 حزيران 2021
قيس الخزعلي: شبكة إماراتية تقف وراء الاغتيالات بالعراق
قيس الخزعلي: شبكة إماراتية تقف وراء الاغتيالات بالعراق
3 حزيران 2021
روحاني: تم حل القضايا الرئيسية العالقة مع أميركا في مفاوضات فيينا
روحاني: تم حل القضايا الرئيسية العالقة مع أميركا في مفاوضات فيينا
2 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
آية الله عيسى قاسم: الثورة الإسلامية الإيرانية هويتها قرآنية
امين حطيط: الامام الخميني (ره) أوجد تحولاً استراتيجياً جديداً في المنطقة
رغبة القاهرة في قيادة التطورات الفلسطينية
عدوانٌ ‘‘إسرائيليّ‘‘ جديد على مرضى غزة.. إلى أين يتجه المشهد؟