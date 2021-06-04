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الجمعة 4 حزيران 2021 ساعة 09:01
السفير السوري بطهران:

العلاقات السورية الايرانية نموذج يحتذى للتعاون بين الدول

العلاقات السورية الايرانية نموذج يحتذى للتعاون بين الدول
وقال ديوب في كلمة له خلال مؤتمر “الإمام الخميني والعالم المعاصر” الذي أقيم بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لرحيل الإمام الخميني ” إن أهم نتائج الثورة الاسلامية في إيران التي قادها الإمام الخميني هي بناء العلاقات بين سورية وإيران وتطويرها في كل المجالات حتى أصبحت علاقات استراتيجية”.

وأشار ديوب إلى أن العلاقات بين البلدين تحظى باهتمام كبير حيث صمدت وتجاوزت التحديات رغم استهداف الأعداء الدائم لها ومحاولات التشكيك بها والتشويش عليها وأسست لمعادلات قوة جديدة لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها في المنطقة وفي مقدمتها تشكيل محور المقاومة.

وشدد ديوب على أن دعم وتبني قضية فلسطين العادلة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ودعم حركات المقاومة هو هدف مشترك لسورية وإيران نابع من رفض البلدين وشعبيهما لسياسات الهيمنة والعدوان والاحتلال والإرهاب ومن التزامهما المبدئي بالدفاع عن قيم الحق والعدالة.

ولفت ديوب إلى أن سورية لن تنسى وقوف إيران الحاسم إلى جانب الشعب السوري في مواجهة الحرب الكونية الظالمة التي يتعرض لها منذ نحو عشر سنوات كما لن تنسى أيضا من وقف معها من الأشقاء والأصدقاء.
رقم : 936204
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