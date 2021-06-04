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الجمعة 4 حزيران 2021 ساعة 09:02
نتنياهو يعتزم تنظيم تظاهرات ضد حكومة التغيير
وبحسب موقع والا العبري، جاء ذلك عقب انتهاء لقاء زعماء كتلة اليمين ونتنياهو.وأوضح أنه تم مناقشة إمكانية تنظيم تجمع ضخم للأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة.
مصدر :
وكالات
رقم :
936205
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