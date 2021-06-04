نتنياهو يعتزم تنظيم تظاهرات ضد حكومة التغيير

اسلام تايمز (فلسطين)- اتفق رئيس حزب الليكود الصهيوني، بنيامين نتنياهو مع الأحزاب اليمينية على تنظيم تظاهرات رافضة لحكومة التغيير المزمع تشكيلها بين بينت ولبيد.