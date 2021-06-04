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الجمعة 4 حزيران 2021 ساعة 09:07
الوفاء للمقاومة:

نتائج الانتخابات الرئاسية السورية أكدت سقوط التنظيمات الارهابية وداعميها

نتائج الانتخابات الرئاسية السورية أكدت سقوط التنظيمات الارهابية وداعميها
وقالت الكتلة في بيان بعد اجتماعها امس برئاسة النائب محمد رعد إن “ما أسفرت عنه الانتخابات الرئاسية في سورية من فوز كاسح للرئيس الدكتور بشار الأسد والحشود الجماهيرية التي احتفلت بذلك على امتداد المحافظات السورية وفي بلدان الاغتراب تؤكد بشكل قاطع على السقوط والخيبة اللتين انتهت إليهما الأعمال الإرهابية المنظمة والمتعمدة والمدعومة من كل دول وقوى الشر في العالم كما تدل على عمق صلة الشعب السوري بقيادته الشجاعة المعبرة عن أهداف ومصالح السوريين الحقيقية والحاسمة”.

وبينت الكتلة أن فوز الرئيس الأسد يؤسس لمرحلة من الاستقرار معربة عن أملها في أن تحقق سورية في ظلها قفزة نوعية في مجال التنمية الذاتية وتعزيز القدرات والفاعلية وتحقيق التقدم والازدهار.
رقم : 936209
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