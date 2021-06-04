عراقجي: حان الوقت كي تتخذ امريكا و اوروبا قراراتهما الصعبة

واضاف عراقجي يوم امس الخميس انه ورغم تحقيق تقدم جيد في مسار المفاوضات إلا انه لازالت ثمة قضايا رئيسية يجب الاتفاق عليها.



وتابع بالقول ان الجانب الاخر هو الذي يجب عليه ان يتخذ قرارات صعبة والان حان الوقت كي تتخذ امريكا والاوربيون قراراتهم الصعبة ونحن نأمل ان يتمكنوا من فعل ذلك.



و انتهت الجولة الخامسة للمفاوضات النووية يوم الاربعاء بعد اجتماع اللجنة المشتركة لخطة العمل المشترك الشاملة في فيينا وذلك بعد 10 ايام من العمل المكثف و اتفقت الوفود على العودة الى عواصمها من اجل اجراء المزيد من المشاورات لتبدأ جولة جديدة من المفاوضات خلال الايام القادمة.