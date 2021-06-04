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الجمعة 4 حزيران 2021 ساعة 09:11

فصائل المقاومة تستهدف طائرات مسيرة "اسرائيلية" في سماء غزة

فصائل المقاومة تستهدف طائرات مسيرة "اسرائيلية" في سماء غزة
وقامت الفصائل الفلسطينية المسلحة بإطلاق النار بشكل مكثف تجاه الطائرات المسيرة، وأفادت مصادر محلية عن إسقاط اثنتين من هذه المسيرات في منطقة الشجاعية والصفطاوي في مدينة غزة.

وحسبما نقل موقع سبوتنيك ان طائرات كواد كابتر هي عبارة عن نوع من الطائرات المسيرة التي يستخدمها الجيش الصهيوني ويتم تسييرها إلكترونيا عن بعد، ويستخدمها جيش الاحتلال في تنفيذ عمليات استخبارية، حيث كثف من استخدامها في قطاع غزة خلال الفترة الماضية.

وتستخدم هذه الطائرات بالأساس لأغراض التصوير، لكن الاستخبارات والجيش الصهيوني بدءا باستخدامها ميدانيا بقدرات هجومية أيضا، نظرا لقدراتها على التخفي، كما استخدمت بشكل واسع في إطلاق الغاز على المتظاهرين خلال مسيرات العودة.

وبدأ، صباح يوم الجمعة، 20 مايو/أيار الماضي، وقف لإطلاق النار بين كيان الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية حماس بعد تصعيد عسكري استمر أحد عشر يوما.

وكانت شرارة الأحداث المتصاعدة من اشتباكات بين القوات الصهيونية والفلسطينيين، قد انطلقت بسبب اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، في شهر رمضان الماضي.

وإلى جانب ذلك، جرت محاولات صهيونية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، في خطوة ندّد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.
رقم : 936211
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