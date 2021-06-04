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الجمعة 4 حزيران 2021 ساعة 09:15

الاتحاد العام التونسي للشغل يحذر من استهداف قوت الشعب

الاتحاد العام التونسي للشغل يحذر من استهداف قوت الشعب
وقال الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، إن الحكومة أقدمت على سلسلة من زيادات غير مسبوقة في أسعار عديد المواد الأساسية، مستهدفة بذلك قوت عموم الشعب في خطوة استفزازية، وتنفيذاً لما التزمت به انفرادياً من برامج أمام صندوق النقد الدولي. واعتبر الاتحاد أن ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من تردٍ هو نتيجة طبيعية للتجاذبات السياسية وللشلل الذي أصاب أجهزة الدولة، مما جعلها قاصرة عن إنقاذ البلاد واتخاذ القرارات المناسبة المراعية لمصالح تونس، على الرغم من تنبيهات الاتحاد المبكّرة وسعيه لتجاوز الأزمة الخانقة التي دفعت إليها الأطراف الحاكمة.

وعبر عن رفضه المطلق للالتزامات الأحادية التي تعهّدت بها الحكومة لدى الدوائر المالية العالمية، لما تضمنته من إجراءات غير اجتماعية وما سينجرّ عنها من مزيد التداين ورهن مقدرات البلاد، في غياب سياسة عادلة وواضحة في مجال التوزيع العادل للثروة.
مصدر : وكالات
رقم : 936213
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