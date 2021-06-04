أمريكا: مستمرون بدعم ‘‘إسرائيل‘‘ بغض النظر عن تغيير الحكومة

ورفض المتحدث باسم الخارجية الأمريكية التعليق على عملية تشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي.



ويواجه رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو احتمال انتهاء فترة حكمه المتصل على مدى 12 عاما، بعد اتفاق خصومه على تشكيل حكومة تضم أحزابا من تيارات اليسار والوسط واليمين.



وفي إطار متصل، قال البيت الأبيض، اليوم، إن "إسرائيل" ستظل شريكا استراتيجيا مهما للولايات المتحدة.



جاء ذلك ردا على سؤال عما إذا كانت سياسة أمريكا ستتغير إذا جاء بديل لنتنياهو في السلطة.



وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، في إفادة صحفية اعتيادية، إن التشكيل السياسي للحكومة الجديدة لإسرائيل أمر يعود إلى الأحزاب المشاركة.



وأضافت: "إسرائيل ستظل شريكا استراتيجيا مهما، شريكا نرتبط معه بعلاقة أمنية دائمة، وهذا سيستمر".