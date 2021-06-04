صيانة الدستور: كلمة الفصل للسيد الخامنئي

وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كد خدائي حول كلام قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي خامنئي عن عدم منح الأهلية لبعض المرشحين: "سنعلن قريباً الرأي النهائي للمجلس .. كلمة الفصل هي للقائد ومجلس صيانة الدستور ليس مصونا من الخطأ".



وأعلنت الداخلية الإيرانية الاسبوع الماضي القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وضمت القائمة المرشحين السبعة وهم "إبراهيم رئيسي وسعيد جليلي ومحسن رضائي وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده، ومحسن مهر علي زاده، وعبد الناصر همتي".



وتم استبعاد علي لاريجاني، رئيس البرلمان السابق، وإسحاق جهانجيري النائب الأول لرئيس روحاني، ومحمود أحمدي نجاد رئيس إيران السابق وغيره من السياسيين الإصلاحيين.

