الرئيس التونسي يصف توزيع لقاح كورونا بالعالم غير عادل

وقال قيس سعيد ان ليس من العدل أن يتم تلقيح أكثر من مليار شخص في شمال الكرة الأرضية وحوالي 80 مليون شخص في جنوبها.



وجاءت تصريحات قيس سعيد خلال زيارة يقوم بها للعاصمة البلجيكية بروكسل، مؤكدا أن العالم في حاجة إلى مفاهيم جديدة للعدل.



وعن مرتكزات العلاقات الدولية رأى سعيد أن العدل إلى جانب الحرية يجب أن يكون هو الركن الأساسي الذي تقوم عليه العلاقات الدولية.



وكان الرئيس التونسي قد وصل إلى بروكسل في زيارة تستغرق يومين، وذلك للمشاركة في أعمال قمّة تونس/ الإتحاد الأوروبي الثانية، والتي عقدت النسخة الأولى منها في كانون الأول 2016.



يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش , كان قد دعا منتصف مايو/ آيار الماضي،، إلى إعادة توزيع اللقاحات بصورة أكثر عدلا بين دول العالم. قائلا: من غير المقبول على الإطلاق العيش في عالم تستطيع فيه الدول المتقدمة تحصين أغلب مواطنيها في حين لا تستطيع الدول النامية الحصول على جرعة واحدة.



وأكد غوتيريش أن: من مصلحة الجميع حصول كل الناس في كل مكان على اللقاح، داعيا إلى مضاعفة الطاقة العالمية لإنتاج اللقاحات وفي نفس الوقت إلى توزيعها بشكل أكثر إنصافا.