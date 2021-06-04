الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 4 حزيران 2021 ساعة 13:55

الرئيس التونسي يصف توزيع لقاح كورونا بالعالم غير عادل

الرئيس التونسي يصف توزيع لقاح كورونا بالعالم غير عادل
وقال قيس سعيد ان ليس من العدل أن يتم تلقيح أكثر من مليار شخص في شمال الكرة الأرضية وحوالي 80 مليون شخص في جنوبها.

وجاءت تصريحات قيس سعيد خلال زيارة يقوم بها للعاصمة البلجيكية بروكسل، مؤكدا أن العالم في حاجة إلى مفاهيم جديدة للعدل.

وعن مرتكزات العلاقات الدولية رأى سعيد أن العدل إلى جانب الحرية يجب أن يكون هو الركن الأساسي الذي تقوم عليه العلاقات الدولية.

وكان الرئيس التونسي قد وصل إلى بروكسل في زيارة تستغرق يومين، وذلك للمشاركة في أعمال قمّة تونس/ الإتحاد الأوروبي الثانية، والتي عقدت النسخة الأولى منها في كانون الأول 2016.

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش , كان قد دعا منتصف مايو/ آيار الماضي،، إلى إعادة توزيع اللقاحات بصورة أكثر عدلا بين دول العالم. قائلا: من غير المقبول على الإطلاق العيش في عالم تستطيع فيه الدول المتقدمة تحصين أغلب مواطنيها في حين لا تستطيع الدول النامية الحصول على جرعة واحدة.

وأكد غوتيريش أن: من مصلحة الجميع حصول كل الناس في كل مكان على اللقاح، داعيا إلى مضاعفة الطاقة العالمية لإنتاج اللقاحات وفي نفس الوقت إلى توزيعها بشكل أكثر إنصافا.
مصدر : وكالات
رقم : 936240
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
آية الله عيسى قاسم: الثورة الإسلامية الإيرانية هويتها قرآنية
آية الله عيسى قاسم: الثورة الإسلامية الإيرانية هويتها قرآنية
السيد الخامنئي: إرادة الشعب الإيراني تتجسد في الانتخابات
السيد الخامنئي: إرادة الشعب الإيراني تتجسد في الانتخابات
4 حزيران 2021
فصائل المقاومة تستهدف طائرات مسيرة "اسرائيلية" في سماء غزة
فصائل المقاومة تستهدف طائرات مسيرة "اسرائيلية" في سماء غزة
4 حزيران 2021
ايران: اجراءات الحظر الاحادية جريمة ضد الانسانية
ايران: اجراءات الحظر الاحادية جريمة ضد الانسانية
4 حزيران 2021
امين حطيط: الامام الخميني (ره) أوجد تحولاً استراتيجياً جديداً في المنطقة
امين حطيط: الامام الخميني (ره) أوجد تحولاً استراتيجياً جديداً في المنطقة
3 حزيران 2021
الجيش الايراني يجدد ولائه للثورة بذكرى رحيل الامام الخميني
الجيش الايراني يجدد ولائه للثورة بذكرى رحيل الامام الخميني
3 حزيران 2021
رغبة القاهرة في قيادة التطورات الفلسطينية
رغبة القاهرة في قيادة التطورات الفلسطينية
3 حزيران 2021
عدوانٌ ‘‘إسرائيليّ‘‘ جديد على مرضى غزة.. إلى أين يتجه المشهد؟
عدوانٌ ‘‘إسرائيليّ‘‘ جديد على مرضى غزة.. إلى أين يتجه المشهد؟
3 حزيران 2021
التنافس السعودي الإماراتي يشتد داخل الأراضي المهرية شرق اليمن
التنافس السعودي الإماراتي يشتد داخل الأراضي المهرية شرق اليمن
3 حزيران 2021
الكترونيا واقتصاديا .. حملات فلسطينية لمقاطعة الاحتلال
الكترونيا واقتصاديا .. حملات فلسطينية لمقاطعة الاحتلال
3 حزيران 2021
التجسس على الحلفاء... فضيحة جديدة تتعلق بالنشاط الأمريكي في أوروبا
التجسس على الحلفاء... فضيحة جديدة تتعلق بالنشاط الأمريكي في أوروبا
3 حزيران 2021
قيس الخزعلي: شبكة إماراتية تقف وراء الاغتيالات بالعراق
قيس الخزعلي: شبكة إماراتية تقف وراء الاغتيالات بالعراق
3 حزيران 2021
روحاني: تم حل القضايا الرئيسية العالقة مع أميركا في مفاوضات فيينا
روحاني: تم حل القضايا الرئيسية العالقة مع أميركا في مفاوضات فيينا
2 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
آية الله عيسى قاسم: الثورة الإسلامية الإيرانية هويتها قرآنية
امين حطيط: الامام الخميني (ره) أوجد تحولاً استراتيجياً جديداً في المنطقة
رغبة القاهرة في قيادة التطورات الفلسطينية
عدوانٌ ‘‘إسرائيليّ‘‘ جديد على مرضى غزة.. إلى أين يتجه المشهد؟