نائب لبناني: مصير المحكمة الدولية يشبه مصير الحريري

وتعليقًا على خبر أنّ المحكمة الدولية​ الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الحكومة ​رفيق الحريري​ ستغلق بسبب نقص المال، قال السيد إلى أنّها محكمة كلّفت اللبنانيّين مليار دولار، وقامت على تزوير التحقيق بين رئيس الحكومة المكلّف ​سعد الحريري​ وزعرانه القضاة والضبّاط و​محمد زهير الصدّيق​، لاعتقالنا زورًا والسيطرة على السلطة.



وأشار ،في تصريح اليوم الجمعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ "مصير المحكمة يشبه مصير سعد الحريري: مَن عاش على الكذبة سَقَط معها.



و في السياق حذرت رئيسة ​المحكمة الدولية​ الخاصة بلبنان​ ​ القاضية التشيكية ​إيفانا هردليشكوفا​ من أن إقفال المحكمة التي تنظر في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق ​رفيق الحريري​ وجرائم أخرى سابقة شديدة الخطورة للعدالة الجنائية الدولية معتبرة ان ​الإقفال​ في حال حصوله بسبب نقص التمويل سيبعث برسالة مدمرة للشعب اللبناني وذوي الضحايا.



ورداً اليوم الجمعة على سؤال صحيفة الشرق الأوسط، لفتت إلى اننا قلقون جداً من ​الوضع المالي​ الذي وصلت إليه المحكمة الدولية الخاصّة بلبنان". ونبهت إلى أنه "إذا لم تحصل المحكمة على المزيد من التمويل خلال الشهر الحالي، لن تتمكّن من مواصلة عملها القضائي القائم حتّى اليوم". وحثت المجتمع الدّولي على "تجديد دعمه للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان؛ للسماح لها بمتابعة عملها وفقاً للتفويض الذي حصلت عليه.